Camión volcó en la Circunvalación Oeste en plena tormenta

El temporal de lluvia que se desató este viernes en Salta provocó múltiples complicaciones viales, entre ellas el vuelco de un camión en la Circunvalación Oeste. El hecho ocurrió minutos antes de las 19, cuando la precipitación era intensa y la visibilidad se redujo drásticamente. El vehículo terminó apoyado sobre uno de sus laterales, a metros del guardarraíl.

De acuerdo a testigos que circulaban por la zona, el pavimento se encontraba resbaladizo debido a la acumulación de agua, lo que habría contribuido a la maniobra fallida. Tras el vuelco, personal de Tránsito y Policía trabajó en el lugar para ordenar la circulación, que debió reducirse a un solo carril por precaución.

Según los primeros datos,. el conductor resultó sin heridas de gravedad.

Ante el escenario de inestabilidad y rutas saturadas de agua, desde Seguridad Vial insistieron en circular con extrema precaución, reducir la velocidad, evitar frenadas bruscas y no atravesar sectores anegados, ya que las lluvias podrían intensificarse nuevamente durante la noche.