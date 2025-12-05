Narcomujeres con 65 kg de marihuana

Tres salteñas fueron detenidas en Catamarca cuando pretendían llegar a Mendoza con mochilas infantiles cargadas de droga.

El personal de la Fuerza descubrió que las ciudadanas simulaban hacer un "tour de compras", cuyo colectivo circulaba desde Salta hacia Mendoza.

Sobre la ruta nacional 38, a la altura del kilómetro 592, acceso Norte San Fernando del Valle de Catamarca, los funcionarios del Escuadrón 67 junto a efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Catamarca" registraron el ómnibus de "tour de compras" que circulaba hacia Mendoza.

En la bodega del ómnibus, los gendarmes notaron la presencia de tres bultos de grandes dimensiones, los cuales emanaban un fuerte olor a cannabis sativa. Al abrirlos, se corroboró la presencia de 60 paquetes rectangulares que contenían la sustancia vegetal de tráfico ilegal, por lo que procedieron a identificar a los propietarios del cargamento.

A continuación, los efectivos lograron localizar a tres ciudadanas mayores de edad y abrieron los bultos, que habían acondicionado en mochilas infantiles con la intención de camuflar el traslado de 60 paquetes rectangulares que contenían marihuana.

En presencia de testigos, el personal de la Fuerza efectuó las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron la existencia de 65 kilos 868 gramos de marihuana. La droga fue secuestrada y las mujeres quedaron detenidas por narcotráfico.