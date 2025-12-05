Robo millonario en Orán: un solo movimiento, una ventanilla rota y $15 millones desaparecidos

La tranquilidad de la tarde en San Ramón de la Nueva Orán se vio abruptamente interrumpida por un hecho delictivo de gran magnitud. Pasadas las 16:30, en las inmediaciones de la calle Laprida, un solitario malviviente perpetró un robo con una audacia y rapidez quirúrgica inusuales, que culminó con el apoderamiento de una cifra astronómica de dinero y otros elementos de valor.

Según confirmaron fuentes policiales consultadas, el monto sustraído asciende a casi $15 millones, cifra que genera impacto no solo por lo millonaria, sino por el modo en el que fue sustraída: sin violencia directa hacia el propietario y en una de las arterias comerciales más transitadas de Orán. La investigación se centra en determinar si el ladrón actuó solo o si contaba con apoyo logístico, lo que alimenta la hipótesis de un seguimiento previo al vehículo.

La Policía trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad privadas de los comercios cercanos y del sistema de vigilancia del 911, con el fin de reconstruir el desplazamiento del delincuente antes y después del robo. Los peritos también relevaron huellas y restos de vidrio en el lugar del hecho, mientras se aguarda el testimonio de eventuales testigos que puedan aportar datos para establecer la ruta de fuga.

En el entorno comercial de Laprida, el episodio fue recibido con inquietud. Dueños de locales señalaron que no es el primer robo registrado en la zona y reclamaron mayor prevención en horarios comercial. La cifra sustraída abre, además, un interrogante sobre las condiciones de traslado de importantes sumas sin custodia, un hábito que se repite con frecuencia durante la jornada.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, la pesquisa avanza bajo la presunción de que el autor o los autores conocían el contenido del vehículo o al menos advirtieron una oportunidad concreta para actuar con precisión y rapidez quirúrgica. Las autoridades no descartan que el golpe haya sido planificado, aunque tampoco se descarta un arrebato oportunista detectado por alguien que circulaba por la zona.

La víctima del asalto, cuya identidad no fue revelada oficialmente, sufrió el daño material en su vehículo, la sustracción de 15 millones de pesos. Además del efectivo, el delincuente se llevó una computadora portátil y una chequera.

Fuentes cercanas a la Policía de Salta confirmaron la magnitud de la suma sustraída, monto que califica a este robo como uno de los más resonantes de la última época en la región.