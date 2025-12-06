Aguas del Norte pidió un 70% de actualización tarifaria

Ayer se realizó la audiencia pública que convocó el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) para tratar aspectos integrales de las prestaciones que tiene concesionadas la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa).

El temario abordado incluyó a la revisión tarifaria ordinaria para el período 2025-2027 (con resolución pendiente desde 2024); el Plan de Expansión y Mejoras (PEM) proyectado para 2026; el Plan de Contingencia previsto para el próximo verano y los regímenes de subsidios. Como había ocurrido con la instancia participativa que se centró el jueves último en el servicio de distribución eléctrica concesionado a EDESA, también se trató la periodicidad de las audiencias públicas y su integración con la ley 8457. En este punto, el titular del Ente, Carlos Saravia, enmarcó a ambas convocatorias en una decisión del organismo de realizar al menos dos audiencias públicas por año.

En la audiencia de ayer el Enresp recibió aportes técnicos, observaciones y propuestas de usuarios, instituciones y actores vinculados al servicio de Cosaysa (Aguas del Norte). Referentes de la sociedad en la que el Estado provincial tiene el 90% del paquete accionario y el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Propiedad Participada, hicieron notar que las revisiones ordinarias integrales de las tarifas están establecidas por el marco regulatorio cada tres años. Y recordaron que la última fue acordada en noviembre de 2021.

El servicio de Aguas del Norte tiene 345.590 usuarios. El 26% está alcanzado por la tarifa social y un 4%, por el subsidio a la indigencia. En costo operativo está calculado para 2026 en $177.146 millones.

Los directivos de la empresa advirtieron que desde entonces la tarifa vigente cubre solo una parte de los costos operativos, cuyos componentes tuvieron en los últimos cuatro años fuertes incrementos por la espiral inflacionaria, al punto que diferencias cada vez más marcadas deben ser cubiertas con aportes extraordinarios del tesoro provincial. Tras exponer cuadros detallados de la infraestructura de ambos servicios (fuentes, plantas, redes), su cobertura en 92 localidades de la provincia, ingresos, gastos y el presupuesto para mantenimiento, operación y el Plan de Expansión y Mejoras, solicitaron una actualización tarifaria del 70,5% para poder cubrir los costos del servicio e inversiones del citado Plan.

Sin desconocer que el proceso de revisión remite a una nota de 2024 en la que Cosaysa ya había expuesto la necesidad de una recomposición sustancial, en base a cálculos efectuados a diciembre de ese año, el titular del Ente remarcó que actualmente "la actualización tarifaria está regulada por ley, con un tope que funciona como antitarifazo y que se corresponde con la variación del Indice de Precios al Consumidor del INDEC".

La última palabra

Según la normativa vigente, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) tiene hasta 30 días para presentar las conclusiones derivadas de las exposiciones, los análisis técnicos y la documentación incorporada en cada audiencia. Tras las evaluaciones y dictámenes técnicos y legales, el organismo tendrá la última palabra con las resoluciones que definirán los alcances de las revisiones y ajustes en los servicios.