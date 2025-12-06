$Libra: la Corte ratificó a Grabois como querellante

La Corte Suprema desestimó el planteo de las defensas de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos investigados por su presunta participación en el lanzamiento y posterior caída de $LIBRA, criptoactivo que fue difundido por una publicación del presidente Javier Milei en la red social "X" Los acusados buscaban apartar a un grupo de damnificados representados por el abogado y diputado Juan Grabois, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el recurso impulsado por la defensa de Novelli y Terrones Godoy no se dirigía contra una sentencia definitiva.

El expediente apunta a determinar si existió una maniobra de "rug pull" proceso en el que apunta a inflar artificialmente el valor de la cripto y provocar luego su derrumbe, generando ganancias extraordinarias para los desarrolladores y pérdidas para miles de inversores. En ese contexto, Krasutskaya Vitalievna, una ciudadana bielorrusa se presentó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi solicitando ser particular damnificada tras asegurar haber perdido US$1.768.079 por la movida generada por Milei, quien en su momento dijo que avalaba el proyecto como motor para la economía.

La disputa por la participación de los damnificados como querellantes viene escalando desde principios de año. En febrero de 2025, la jueza María Servini, que inicialmente intervino en la causa, había rechazado el pedido de tres inversores representados por Grabois y otros letrados. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión. Tras la negativa, la defensa insistió ante la Cámara de Casación, donde tras un nuevo revés fueron en queja a la Corte Suprema, argumentando arbitrariedad y violación del debido proceso. Los jueces del máximo tribunal rechazaron por unanimidad el planteo, dejando firme la participación de Grabois como querellante.