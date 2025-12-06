Oñativia, doctor honoris causa post mortem en la UNSa

La UNSa celebró ayer un acto institucional en el que se otorgó al Dr. Arturo Oñativia —médico, investigador y ex ministro nacional de Salud Pública— el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la salud pública, la docencia y la investigación.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditorio "Cr. Hugo Ignacio Llimós" y contó con la presencia de autoridades de nuestra Casa: la vicerrectora, Dra. María Rita Martearena; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Esp. Nancy Cardozo; la vicedecana, Méd. Alejandra Falú; junto a representantes del gobierno provincial: el vicegobernador Antonio Marocco y el ministro de Salud Pública, Dr. Federico Mangione.

Durante el acto, se brindaron dos discursos profundamente emotivos: uno a cargo de María Virginia Gómez Augier, nieta del Dr. Oñativia; y otro del Sr. Carlos Saravia Day, compañero de militancia del homenajeado, que rindieron homenaje a su legado profesional y humano.

Mediante la resolución aprobada en octubre de 2025 por el Consejo Superior de la UNSa, se concedió la distinción en virtud de los numerosos aportes del Dr. Oñativia: su labor como médico, investigador y formador de profesionales; su impulso a políticas sanitarias y su firme compromiso con el acceso equitativo a la salud, la educación superior y la investigación.

Dr. Arturo Oñativia.

Su trayectoria incluyó la creación de centros de atención e institutos especializados en endocrinología y nutrición, con un fuerte enfoque comunitario y epidemiológico, así como su desempeño como Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, desde donde promovió políticas de salud, producción pública de medicamentos y acceso universal a la atención.

El acto representó no solo un reconocimiento simbólico, sino una reafirmación de los valores fundacionales de la UNSa: compromiso social, vocación pública, ciencia al servicio de la comunidad y formación responsable de profesionales de la salud.

El doctor Arturo Oñativia nació en Salta el 16 de abril de 1914 y falleció en la misma ciudad el 1 de abril de 1985. Médico clínico, endocrinólogo, docente e investigador, fue una de las figuras más influyentes de la salud pública argentina. Creó el Instituto del Bocio —luego Instituto de Endocrinología— desde donde lideró la lucha contra el bocio endémico y el cretinismo en el NOA, logrando su virtual erradicación.