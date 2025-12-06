Trump revive la Doctrina Monroe para América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó ayer la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El documento de 33 páginas, publicado al inicio de cada Administración, es descrito por Trump como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense.

La Doctrina Monroe

El informe anuncia el restablecimiento de la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a EEUU como el principal poder del continente americano y evitar la presencia de fuerzas externas, una velada referencia para China, Rusia o Irán. En ese sentido, describe un "reajuste" de la presencia militar estadounidense en Latinoamérica y el Caribe para contrarrestar la migración irregular y el narcotráfico.

Desde el pasado verano, Trump ha desplegado un fuerte poderío naval en la región y ha destruido una veintena de embarcaciones cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a las que considera "narcoterroristas". Ello ha disparado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington considera el líder del Cartel de los Soles, a medida que aumentan los rumores de un posible ataque contra territorio venezolano.

"EEUU debe ser la potencia preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite actuar con confianza donde y cuando sea necesario en la región", dice el texto. El documento afirma que Trump está reviviendo la doctrina del siglo XIX, cuando EEUU consolidó su hegemonía frente a los europeos en América Latina, a la que consideraba su "patio trasero".

En lo que llama la aplicación de un "Corolario Trump" a la doctrina, Washington buscaría acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina y aseguraría que los países sean "razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva" hacia su territorio.

Aludiendo a China, la estrategia dice que EEUU "negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales". Después de décadas en las que EEUU puso el foco en el ascenso de China, la estrategia postula ahora "reequilibrar" la relación económica y comercial con ese país.

Medio Oriente y África

El Medio Oriente, que dominó durante mucho tiempo la política exterior de EEUU, no aparece con tanto énfasis. El texto afirma que la creciente autonomía energética significa que EEUU no dependerá tanto del petróleo del Golfo Pérsico y señala el debilitamiento de Irán. Y sobre África, pide una transición de un paradigma de ayuda extranjera a uno de inversión.