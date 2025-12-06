Cerrillos: vandalizaron las obras del Complejo Municipal y avanzan acciones legales

La Municipalidad de San José de los Cerrillos denunció actos de vandalismo que interfirieron con el avance de las obras del Complejo Municipal, luego de que operarios detectaran una manguera proveniente de una pared contigua que arrojaba agua directamente sobre el sector donde se instalaba el nuevo piso parquet. El episodio fue reportado de inmediato a la Policía y desencadenó el inicio de acciones legales para resguardar la inversión.

Hace algunas semanas comenzaron los trabajos de puesta en valor del predio deportivo, un proyecto que por primera vez contempla la instalación de piso parquet profesional, además de mejoras en desagües pluviales y el cerramiento total de la nave principal. Las obras están bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y cuentan con financiamiento del Gobierno provincial, tras ser seleccionadas en el marco del Plan Meta, destinado a fortalecer la infraestructura deportiva municipal.

La intervención fue anunciada oficialmente en agosto por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, quien recorrió las instalaciones junto al intendente Enrique Borelli y el secretario de Turismo local, Matías Romero. “La Provincia es un gran aliado para Cerrillos y el gobernador Gustavo Sáenz entiende que nuestra comunidad necesita obras para progresar, por eso apuesta no solo a la educación, sino también al deporte”, expresó Borelli en aquella oportunidad, subrayando el carácter estratégico de la renovación.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución cercano a los cien días, período durante el cual la cancha permanecerá cerrada al público. Una vez habilitada, la nueva superficie -con estándares técnicos profesionales- permitirá potenciar el desarrollo de básquet, vóley, newcom y futsal, además de habilitar la realización de competencias oficiales.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el hecho denunciado atenta contra un patrimonio colectivo y una obra emblemática para la comunidad cerrillana. En paralelo, se reforzó el control perimetral y el resguardo del material instalado para evitar nuevos incidentes que comprometan el avance de la infraestructura deportiva.