27°
6 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Día Internacional de la Discapacidad
tránsito reducido
Circuito Mundial de Seven
aviones f-16
cerrillos
Copa Mundial 2026
DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

Deportes

Complicado cierre de año de Colapinto: largará último en el GP de Abu Dhabi

El piloto argentino de Alpine no pudo superar la Q1 en la clasificación de la última carrera del año en la Fórmula 1.
Sabado, 06 de diciembre de 2025 12:02
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1.

Colapinto, que todavía no pudo sumar puntos en lo que va del año, registró un tiempo de 1:23,890 y quedó a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren). La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025, será este domingo a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina). Noticia en Desarrollo.

