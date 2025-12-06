La Coqueta explotó la Balcarce: madrugada, hits y saludo desde el auto

No fue una noche más en la Balcarce. Fue La Coqueta en Salta. La protagonista absoluta del meme, el reel y la tendencia musical estuvo en la noche salteña y, lejos de pasar desapercibida, mostró por qué hoy ocupa un lugar en el universo de la viralidad digital argentina. Entre celulares en alto, gritos, glitter y videos compartidos, llegó cerca de las 4, vestida íntegramente de blanco y se subió al escenario ante un boliche encendido que llevaba horas esperando.

El recibimiento fue digno de estrella pop: humo, luces, un DJ frenético, un locutor eufórico y la gente coreando cuando apareció. La Coqueta cantó en vivo tres temas, entre ellos “La llamada” y su versión de “Como la flor” de Selena, con el público convertido en un karaoke multitudinario. Cada gesto, cada pose al micrófono y cada frase quedó registrada y replicada en redes sociales.

Cuando terminó su mini show, el cierre tuvo firma de diva. Salió entre aplausos, se subió a un auto con techo corredizo, saludó a la multitud con besos al aire y manos extendidas y se alejó: rodeada de celulares, gritos y adrenalina juvenil.

¿Quién es La Coqueta y por qué hoy todos hablan de ella?

Detrás del look glam y el hit que viralizó la frase “canaiaaa”, está Ariana Agostina Soria, influencer trans que encontró en TikTok y en Instagram el impulso que la llevó a cruzar la pantalla y transformarse en fenómeno pop urbano.

Nació como personaje digital, pero escaló rápido:

Reels, desafíos, playback y su estética marcada la posicionaron como figura en el universo viral .

En pocos meses pasó de grabar en su habitación a llenar pistas, ser invitada a boliches y tener fandom propio.

Su fraseo, su actitud, su mix kitsch-pop y su transformación estética permanente la convirtieron en referente afectivo de una generación que vive con el pulgar en “compartir”.