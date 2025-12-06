PUBLICIDAD

6 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Lionel Messi
Inter Miami
Clima en Salta
Salta
Educación
Abuso sexual
Rugby
Homicidio en Aguaray
Salta

Clima en Salta: luego de un sábado con fuerte presencia del sol, volverían las lluvias a la ciudad

Tras el temporal del viernes, la ciudad tuvo un sábado tranquilo con una máxima que alcanzó los 28°. Si bien no rigen alertas para las próximas horas, el domingo se perfila inestable.
Sabado, 06 de diciembre de 2025 20:38
Luego de la fuerte tormenta que azotó el viernes a la ciudad de Salta y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no hay alertas vigentes para las próximas horas. Sin embargo, la inestabilidad se mantendrá durante gran parte del domingo, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 40% y el 70%, especialmente hacia la tarde y la noche.

La máxima de este sábado fue de 28,6 grados, en una jornada que combinó elevados niveles de humedad y el rápido avance de nubosidad. Para lo que resta del día, la chance de lluvias es baja, aunque aumentará durante la madrugada del domingo y se sostendrá en niveles elevados a medida que avance la jornada.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el temporal que se registró en la capital salteña se produjo por “el ingreso de aire húmedo e inestable y una vaguada en altura que activó las tormentas y lluvias”. Estas condiciones, añadió, se mantendrán hasta el domingo, cuando la temperatura máxima rondará los 27 grados.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes habrá una mejoría temporaria, con cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 25 grados. Escobar señaló que “desde ese día las condiciones mejoran”, aunque todavía pueden registrarse algunos pasajes nubosos típicos de la temporada.

Para el martes, en tanto, se espera cielo parcial y un repunte en las marcas térmicas, con una máxima estimada en 28 grados, lo que marcará un regreso a valores propios de principios de diciembre en la región.

El pronóstico del domingo, lunes y martes

Domingo: Inestabilidad y lluvias

  • Probabilidad de lluvias: Alta, oscilando entre el 40% y el 70%.
  • Momento crítico: Las chances de precipitación aumentan durante la madrugada y se intensifican hacia la tarde y la noche.
  • Temperatura máxima: Rondará los 27°C.

Lunes: Mejoría temporaria

  • Cielo: Parcialmente nublado.
  • Condiciones: Mejoran las condiciones generales, aunque podrían persistir algunos pasajes nubosos.
  • Temperatura máxima: Se prevé un descenso leve, alcanzando los 25°C.

Martes: Repunte térmico

  • Cielo: Parcialmente nublado.
  • Tendencia: Repunte en las marcas térmicas.
  • Temperatura máxima: Estimada en 28°C.

