Clima en Salta: luego de un sábado con fuerte presencia del sol, volverían las lluvias a la ciudad

Luego de la fuerte tormenta que azotó el viernes a la ciudad de Salta y alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no hay alertas vigentes para las próximas horas. Sin embargo, la inestabilidad se mantendrá durante gran parte del domingo, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 40% y el 70%, especialmente hacia la tarde y la noche.

La máxima de este sábado fue de 28,6 grados, en una jornada que combinó elevados niveles de humedad y el rápido avance de nubosidad. Para lo que resta del día, la chance de lluvias es baja, aunque aumentará durante la madrugada del domingo y se sostendrá en niveles elevados a medida que avance la jornada.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el temporal que se registró en la capital salteña se produjo por “el ingreso de aire húmedo e inestable y una vaguada en altura que activó las tormentas y lluvias”. Estas condiciones, añadió, se mantendrán hasta el domingo, cuando la temperatura máxima rondará los 27 grados.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes habrá una mejoría temporaria, con cielo parcialmente nublado y una máxima prevista de 25 grados. Escobar señaló que “desde ese día las condiciones mejoran”, aunque todavía pueden registrarse algunos pasajes nubosos típicos de la temporada.

Para el martes, en tanto, se espera cielo parcial y un repunte en las marcas térmicas, con una máxima estimada en 28 grados, lo que marcará un regreso a valores propios de principios de diciembre en la región.

El pronóstico del domingo, lunes y martes

Domingo: Inestabilidad y lluvias

Probabilidad de lluvias: Alta, oscilando entre el 40% y el 70% .

Alta, oscilando entre el . Momento crítico: Las chances de precipitación aumentan durante la madrugada y se intensifican hacia la tarde y la noche .

Las chances de precipitación aumentan durante la madrugada y se intensifican hacia la . Temperatura máxima: Rondará los 27°C.

Lunes: Mejoría temporaria

Cielo: Parcialmente nublado.

Parcialmente nublado. Condiciones: Mejoran las condiciones generales, aunque podrían persistir algunos pasajes nubosos.

Mejoran las condiciones generales, aunque podrían persistir algunos pasajes nubosos. Temperatura máxima: Se prevé un descenso leve, alcanzando los 25°C.

Martes: Repunte térmico