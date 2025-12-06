Asaltante atacó a una mujer de 75 años y la violó

Una mujer de 75 años en Córdoba denunció haber sido violada dentro de su departamento por un hombre que ingresó en las primeras horas de la mañana, cuando ella se encontraba en su dormitorio y en situación de total vulnerabilidad.

Las primeras informaciones indican que el sujeto habría entrado con intenciones de robo, pero al hallar a la mujer la atacó sexualmente y luego huyó cuando ella comenzó a pedir ayuda a los gritos.

Los alaridos de la víctima alertaron a los vecinos y una mujer que vive en el piso inferior llamó al 911. El agresor escapó por los techos cuando la Policía llegó al edificio tras la llamada de emergencia.

Lo que pasó

El dramático episodio ocurrió cerca de las 7.30 en un departamento ubicado en Catamarca y Ovidio Lagos, en el barrio General Paz, en Córdoba El hombre se llevó dinero antes de darse a la fuga. Los vecinos quedaron profundamente conmocionados por lo sucedido y exigen justicia.

En diálogo con El Doce TV, un vecino contó que el agresor entró al departamento con intenciones de atacar sexualmente a la mujer. "La intención fue violar; se descubrió que robó dinero, pero la intención era violar", aseguró Gabriel al relatar lo ocurrido.

"Se escapó por planta baja, vio que estaba la Policía afuera, volvió a subir por las escaleras al departamento de la señora y ahí se escabulló por el contrafrente y los techos de las casas vecinas", añadió.

En ese momento, Gabriel logró tomarle una foto con su celular. La imagen luego fue compartida en redes sociales con el objetivo de ayudar a identificar al atacante.

Críticas a la Policía

El vecino cuestionó el accionar policial: "Cuando el violador ve a la Policía, vuelve a ingresar al departamento. Salen los vecinos a abrirle a la Policía y el tipo estaba cruzando los techos", denunció. Aseguró que había cinco móviles y unos veinte agentes en la calle, pero ninguno salió en persecución del agresor. "Sentimos mucha impotencia por la falta de acción de la Policía. Lo tenían frente a sus narices, pero escapó", expresó.

La víctima radicó la denuncia penal por abuso y fue asistida por el Polo de la Mujer, según informó el medio cordobés. Las autoridades trabajan para dar con el responsable, mientras que en las próximas horas los vecinos declararán como testigos para aportar más información a la investigación.

.