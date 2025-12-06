Messi busca acrecentar su leyenda con otro título en la MLS ante Vancouver

El telón del fútbol norteamericano se levanta este sábado para su máxima definición. El Inter Miami, comandado por el crack argentino Lionel Messi, se para en el Chase Stadium con el objetivo de sellar una temporada histórica levantando la Copa de la Major League Soccer. No es solo un partido por el campeonato; es la ratificación del dominio del astro albiceleste en su nueva liga y la oportunidad de sumar el cuarto título con la franquicia de la Florida. Sin embargo, la épica de la final viene con un condimento de alto voltaje: del otro lado estará el Vancouver Whitecaps de Canadá, el campeón del Oeste, cuyo esquema táctico es liderado por un viejo y recurrente antagonista en la carrera de Messi, el indomable alemán Thomas Müller.

La cita está programada para las 16.30 (hora de Argentina). El partido contará con una amplia cobertura y será televisado en directo a través de TNT y la plataforma Apple TV. La responsabilidad de impartir justicia recaerá sobre el árbitro canadiense Drew Fischer.

Bajo la dirección técnica del argentino Javier Mascherano, el Inter Miami demostró ser una fuerza imparable en la Conferencia Este. Su camino hacia la final de la MLS fue pavimentado con actuaciones contundentes en los playoffs. Tras superar una serie compleja al mejor de tres partidos ante Nashville en cuartos de final, el equipo se desató en las instancias siguientes: una categórica goleada 4-0 sobre Cincinnati en semifinales, seguida por un aplastante 5-1 en la final de Conferencia contra New York City. Este último partido, además de asegurar el pasaje, dejó como nota de color un intenso cruce entre Messi y su compañero Rodrigo de Paul contra el experimentado compatriota Maximiliano Moralez.

Esta racha les permitió conquistar la Supporters' Shield 2024 y la Conferencia Este 2025 de la MLS, consolidando una temporada excepcional en la que el capitán se erigió como la máxima figura, revalidando su impacto en el fútbol norteamericano.

La dura prueba del campeón del Oeste

No obstante, la finalísima no será un trámite. El Vancouver Whitecaps, que llega a esta instancia como el mejor de la Conferencia Oeste, demostró una tenacidad admirable para llegar a este punto. El equipo canadiense tuvo un recorrido mucho más sufrido en los playoffs del Oeste. En cuartos de final de Conferencia, lograron superar al FC Dallas en una tensa definición por penales. La semifinal no fue menos dramática, ya que también necesitaron de la temida "muerte súbita" para eliminar a Los Angeles FC. Solo en la final de Conferencia pudieron desplegar todo su potencial, goleando 3-1 a San Diego.

El equipo canadiense, sólido y aguerrido, tiene un aliciente extra en su formación: la presencia de Thomas Müller, el experimentado delantero alemán que ha sido, a lo largo de los años, una de las mayores pesadillas deportivas de Lionel Messi.

El factor Müller: una rivalidad histórica

La confrontación entre Messi y Müller en partidos de alta competencia tiene un historial notable y en su mayoría desfavorable para el argentino. En el ámbito de clubes, el alemán guió al Bayern Múnich en varias goleadas históricas sobre el Barcelona de Messi, recordadas por su impacto. A nivel de selecciones, Müller fue una pieza fundamental en las victorias de Alemania sobre la Selección Argentina en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, dejando a Messi sin la Copa del Mundo en ambas ocasiones.

La única gran revancha personal de Messi en este duelo se remonta a las semifinales de la Champions League 2015, cuando con una actuación memorable, "La Pulga" se lució y le dio un auténtico "baile" al Bayern Múnich para clasificar a su equipo a la final. Este sábado, el reencuentro en la MLS pone una nueva y atractiva capa a esta rivalidad.

El astro en busca de otro récord

En lo que va de la temporada de la MLS, Messi ha tenido estadísticas que desafían la lógica: con solo 23 partidos jugados, ha anotado un impresionante total de 35 goles y ha brindado 21 asistencias.

De conquistar el título este sábado, el rosarino sumaría su cuarto campeonato con el equipo de la Florida, luego de haberse consagrado ya en la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024 y la Conferencia Este 2025 de la MLS. Un logro que seguiría consolidando el liderazgo del 10 en la historia del fútbol estadounidense, y así acrecentar su leyenda en el fútbol mundial.