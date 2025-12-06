Incluir es crecer: Salta reúne a empresas y especialistas para impulsar la inclusión laboral

La Fundación Ayúdame a Crecer convocó a empresas, instituciones y organizaciones sociales a la jornada “Incluir es crecer”, un encuentro que propondrá una agenda concreta para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la iniciativa busca visibilizar la accesibilidad como parte esencial de la estrategia de desarrollo, innovación y competitividad del sistema productivo provincial.

El encuentro contará con la participación de referentes nacionales en incorporación y acompañamiento laboral. Karina Guerschberg, Directora General de Vida Independiente e Inclusión Económica del Gobierno porteño, expondrá sobre políticas actuales y desafíos del sector. También disertarán Mónica Lupani, responsable del Área de Psicología de ADEEI, y Andrea Solari, coordinadora del Servicio de Empleo e Inclusión de la misma institución, quienes presentarán experiencias reales de inserción laboral y seguimiento. A su vez, Sebastián Wainstein, director ejecutivo de ALAMESA, compartirá su caso como modelo empresarial basado en integración efectiva dentro de los equipos de trabajo.

Durante la jornada se abordarán experiencias de gestión inclusiva, enfoques de liderazgo ético, marcos de derechos y ejemplos concretos de articulación entre Estado, sector privado y organizaciones civiles. La propuesta se desarrollará mediante paneles breves, instancias de intercambio directo y presentaciones orientadas a la construcción de entornos laborales accesibles y diversos.

Los medios de comunicación están invitados a cubrir el encuentro desde las 9.30, momento en el que se habilitará un espacio exclusivo para entrevistas con los disertantes y representantes empresariales. El inicio formal del programa está previsto para las 10 en Punto Corp, ubicado en San Lorenzo Chico. La duración total será de dos horas.