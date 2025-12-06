El Carril define su futuro institucional y apuesta a convertirse en ciudad nodal

La Convención Municipal finalizó, luego de tres meses de trabajo, la redacción de la primera Carta Orgánica de El Carril. El texto fue elevado esta semana a la Cámara de Senadores provincial, tras el consenso de las distintas fuerzas políticas que integraron el proceso.

El documento fija un eje central, aprovechar la ubicación geográfica de El Carril para consolidarse como ciudad nodal, con capacidad de articular servicios públicos provinciales y nacionales vinculados a salud, seguridad, educación, justicia, finanzas y transporte.

La nueva Carta Orgánica impulsa un perfil de ciudad con mayor producción, desarrollo tecnológico y conectividad regional, orientada a generar empleo y fortalecer el comercio, con impacto directo en el crecimiento social y económico del Valle de Lerma.

El próximo martes 9 de diciembre, a las 20 en la Casa de la Cultura Municipal, se realizará el acto de cierre de la Convención y la presentación oficial del documento ante vecinos y autoridades.