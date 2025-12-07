Boca y Racing prometen un domingo de pura adrenalina

Boca recibirá este domingo a Racing, en un partido clave que servirá para definir al primer finalista del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, está programado para las 19 y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres de Córdoba y 1-0 a Argentinos Juniors.

Estos resultados le permitieron a Boca finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.

Racing, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos de final frente a Tigre tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián "Maravilla" Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la "Academia" se imponga por 4-2.

De cara a este encuentro, Racing no podrá contar con Martirena ni con Sosa, ni tampoco con Santiago Solari, por un problema muscular.

La ausencia de Sosa, expulsado en la victoria ante Tigre en los cuartos, dejó un hueco difícil de cubrir. A eso se suma la falta de Martirena, también suspendido, por lo que el escenario empujó a Costas a revisar cambios. Marco Di Césare trabajó junto a Nazareno Colombo y Agustín García Basso para conformar la línea de cinco, a pesar de que el técnico había manifestado su intención de mantener la estructura y todo parecía indicar que Bruno Zuculini entraría como reemplazo.

Por su parte, Colombo quedaría como líbero, mientras que Di Césare y García Basso funcionarían como stoppers por los costados. El movimiento permite que, según el momento del partido, el esquema se desdoble: un 3-4-3 en ataque y un 5-3-2 para defender cerca del arco propio. A su vez, el costado derecho quedará para Facundo Mura, encargado de reemplazar a Martirena.

El otro foco de preocupación pasa por Santiago Solari ya que terminó con una molestia muscular frente a Tigre y si bien los estudios descartaron una lesión, aún trabaja diferenciado. De no llegar, Tomás Conechny ocuparía su lugar entre los titulares.

El ganador del partido entre Boca y Racing se enfrentará en la gran final con Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata, que se enfrentarán este lunes en el "Clásico Platense".