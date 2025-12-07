Centenario Ratones, eje en las proyecciones de Eramet

Un reciente comunicado de la compañía francesa Eramet a sus inversores confirmó que el proyecto Centenario Ratones, operado por la subsidiaria local Eramine, se ha convertido en el núcleo de la estrategia global del grupo. De acuerdo a la información, la planta de extracción directa de litio (DLE) del proyecto, ubicada en la Puna salteña, alcanzó en noviembre un nivel de producción equivalente al 65% de su capacidad de diseño y se espera que llegue al 90% hacia mediados de 2026, con el objetivo de alcanzar plena capacidad antes de fin del año próximo. A pleno rendimiento, el complejo está preparado para producir 24.000 toneladas de carbonato de litio por año, destinadas al mercado de baterías.

El anuncio se enmarca en la presentación de ReSolution, el programa de mejora del desempeño que busca enfrentar un ciclo de precios bajos en las materias primas y recuperar eficiencia operativa y financiera. En el caso del litio, la compañía ajustó su estimación de costos a 5.400–5.800 dólares por tonelada de litio para baterías (LCE) en el período 2026 y 2027, manteniéndose en el primer cuartil de la curva de costos mundial. La estrategia incluye además un plan de optimización de consumos de reactivos para reforzar márgenes en un mercado que desde 2023 acumula una caída del 83% en el precio del carbonato de litio.

El CEO de Eramet, Paulo Castellari, subrayó que el desempeño de Centenario Ratones es un ejemplo de la disciplina operativa que busca imprimir a toda la organización: "El exitoso ramp-up (aumento progresivo de producción) de nuestra planta de litio ya demuestra cómo lideraremos el grupo: con determinación, disciplina operativa y un enfoque implacable en entregar resultados tangibles", señaló.

El programa ReSolution se apoya en cinco pilares: seguridad y minería positiva, excelencia operativa y productividad, resiliencia financiera, cultura de desempeño y un portafolio preparado para el futuro. En lo financiero, Eramet implementó un plan de impulso de caja con impacto de 60-70 millones de euros en 2025.

Metas y estimaciones de recursos

En el comunicado, Eramet confirmó sus proyecciones para este año que termina. La planta de Centenario Ratones aportará entre 4 y 7 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

En paralelo, la compañía ratificó sus metas en otras líneas de negocio que tiene la compañía en otras partes con minerales críticos como manganeso y níquel. Además proyectó hacia futuro un incremento en la demanda de litio por la movilidad eléctrica.