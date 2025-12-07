Central Norte vs. Juventud Antoniana: el clásico salteño, con las dos hinchadas, hará vibrar hoy al Martearena

Se vuelven a ver las caras. Cental Norte y Juventud Antoniana se enfrentarán esta tarde en el estadio Padre Martearena en un partido amistoso en donde el clásico salteño, hoy en distintas categorías, que promete mucho "picante futbolero".

Es que a partir de las 16.30 ambos equipos que terminaron sus compromisos del 2025 (el cuervo en la Primera Nacional y el santo en el Federal A) buscarán aumentar en las estadísticas históricas de sus clubes un nuevo triunfo,... o quizás una derrota u otro empate.

Pero lo cierto es que las puertas del estadio se abrirán hoy a partir de las 15 y desde las 11 de la mañana podrán adquirise las entradas en las boleterías del propio estadio. Las populares tiene un costo de 10.000 pesos, mietras que las plateas cuestan 20.000 pesos.

Medidas se seguridad

Y con respecto a las meduidas preventivas, las autoridades provinciales, la Policía, la Liga Salteña de Fútbol y dirigentes de ambos clubes acordaron acciones para que el partido se desarrolle en paz y con todas las medidas de seguridad.

Participaron del encuentro el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda; el jefe de Policía, Diego Bustos; el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán; el dirigente cuervo, Leandro Gallo; y el dirigente antoniano, Juan Carlos Segura. La reunión tuvo como objetivo coordinar las acciones que formarán parte del operativo de seguridad, buscando garantizar un marco de tranquilidad y convivencia entre ambas parcialidades.

El jefe de Policía informó que las puertas del estadio se abrirán a las 15 y detalló los ingresos asignados para cada público:

Simpatizantes de Central Norte

Platea Sur: Puerta 0

Popular Sur: Puertas 1 y 2

Preferencial Sur: Puerta 4

Simpatizantes de Juventud Antoniana

Preferencial Norte: Puerta 7

Popular Norte: Puerta 9

Platea Norte: Puerta 10

Además, se informó que se utilizarán sistemas informáticos para la identificación de personas. Por ello, se recomienda asistir con anticipación y llevar DNI y entrada.

Cabe destacar que 500 será el número se efectivos que tendrán a su cargo la seguridad durante el clásico de hoy entre Central y Juventud.

La venta de entradas

Popular: $10.000

Platea: $20.000

Los hinchas de Central podrán comprar los tickets en las boleterías de cada club y en el estadio Martearena, a partir de las 9