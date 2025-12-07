Cerrillos: obras afectadas por una maniobra intencional

La Municipalidad de San José de los Cerrillos denunció actos de vandalismo que interfirieron con el avance de las obras del Complejo Municipal, luego de que operarios detectaran una manguera proveniente de una pared contigua que arrojaba agua directamente sobre el sector donde se instalaba el nuevo piso parquet. El episodio fue reportado de inmediato a la Policía y derivó en el inicio de acciones legales para resguardar la inversión y evitar futuros perjuicios.

Plan Meta

Hace algunas semanas comenzaron los trabajos de puesta en valor del predio deportivo, un proyecto que por primera vez contempla la instalación de piso parquet profesional, junto con mejoras en los desagües pluviales y el cerramiento total de la nave principal. Las obras están bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas y cuentan con financiamiento del Gobierno provincial, tras haber sido seleccionadas en el marco del Plan Meta, orientado a fortalecer la infraestructura deportiva municipal.

En agosto

La intervención fue anunciada oficialmente en agosto por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, quien recorrió las instalaciones junto al intendente Enrique Borelli y el secretario de Turismo local, Matías Romero. "La Provincia es un gran aliado para Cerrillos y el gobernador Gustavo Sáenz entiende que nuestra comunidad necesita obras para progresar, por eso apuesta no solo a la educación, sino también al deporte", expresó Borelli en aquella oportunidad, destacando el carácter estratégico de la renovación.

Los plazos

El proyecto prevé un plazo de ejecución cercano a los cien días, durante el cual la cancha permanecerá cerrada al público. Una vez habilitada, la nueva superficie —que cumple con estándares técnicos profesionales— permitirá potenciar el desarrollo de básquet, vóley, newcom y futsal, además de posibilitar la realización de competencias oficiales y eventos deportivos de mayor escala.

El daño

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el hecho denunciado atenta contra un patrimonio colectivo y contra una obra considerada emblemática para la comunidad cerrillana. En paralelo, se reforzó el control perimetral y el resguardo del material instalado, con el objetivo de evitar nuevos incidentes que comprometan el avance de la infraestructura deportiva y asegurar la continuidad del plan de mejoras.

