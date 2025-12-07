Cómo es el trámite para renovar el Pase Estudiantil 2026

Saeta informó que el martes comenzará el proceso de inscripción y renovación del Pase Libre Estudiantil correspondiente al ciclo lectivo 2026. En esta primera etapa, el trámite estará habilitado para los niños que ingresen al nivel inicial y deban gestionar su primera tarjeta, así como para los estudiantes de nivel primario o secundario que necesiten actualizar su beneficio por cambio de nivel.

Desde la empresa destacaron que todas las gestiones que requieran la impresión de una tarjeta nueva o cualquier trámite asociado a un cambio de nivel educativo deberán realizarse de manera presencial. Para ello será obligatorio solicitar previamente un turno online a través de los canales habilitados. En cambio, los demás estudiantes podrán completar la renovación mediante autogestión en las terminales distribuidas en los distintos Centros de Atención.

En el caso de los chicos que inician el nivel inicial o aquellos que tramitan su primera tarjeta, los responsables deberán solicitar un turno bajo la opción "Primera gestión de tarjeta" y presentarse en la fecha y horario elegidos con la constancia de inscripción y fotocopia del DNI. SAETA recordó que el titular debe asistir personalmente para la toma de la fotografía que quedará impresa en la tarjeta. Este primer trámite es totalmente gratuito.

Los alumnos que pasen de nivel primario a secundario deberán gestionar un turno presencial y concurrir con fotocopia del DNI y constancia de inscripción del establecimiento educativo. En caso de que la tarjeta actual esté deteriorada o la fotografía resulte desactualizada, será necesario solicitar un duplicado y abonar el costo.

Padrón estudiantil

Para los estudiantes que ya cuentan con el beneficio, la renovación podrá realizarse mediante autogestión en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824, en el Paseo Salta (ex Híper Libertad), en la sede central de Saeta de Pellegrini 897 y en la Universidad Nacional de Salta.

La empresa remarcó que solo podrán renovar el Pase quienes figuren en el Padrón Estudiantil, al cual se accede desde la página web oficial www.saetasalta.com.ar

Con el inicio de este cronograma, Saeta busca asegurar que los estudiantes cuenten con el beneficio vigente al comienzo del ciclo lectivo 2026.