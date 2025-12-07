El año en búsquedas: qué temas marcaron a los argentinos en 2025

Google presentó su tradicional informe "El año en búsquedas", la radiografía anual que identifica los términos que experimentaron mayor crecimiento en el interés de los usuarios en la Argentina durante los últimos doce meses. El resultado muestra un panorama amplio y diverso que combina el protagonismo histórico del fútbol con fenómenos climáticos extremos, debates políticos, acontecimientos sociales, estrenos cinematográficos y series que concentraron la atención del país.

No es novedad que el deporte sea, año tras año, uno de los motores de la conversación online. Pero en 2025 el interés fue particularmente intenso: la Copa Mundial de Clubes ocupó el primer lugar del ranking general de búsquedas. El torneo disputado en Estados Unidos, con una final entre Chelsea y PSG, generó una enorme atracción entre los argentinos, especialmente por la participación de Boca Juniors en cruces decisivos frente a Auckland City y Bayern Múnich.

El Chelsea de Enzo Fernández, campeón del Mundial de Clubes.

El fútbol juvenil también tuvo un capítulo central. La Selección Argentina Sub-20 llegó a la final del Mundial frente a Marruecos y quedó instalada en el cuarto puesto de tendencias. En paralelo, las consultas sobre el proceso de Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol ayudaron a consolidar un año de altísimo tráfico futbolero. En la lógica nacional, el deporte continúa ocupando ese lugar emocional que define prioridades y orienta búsquedas.

El automovilismo completó el podio deportivo: el piloto Franco Colapinto, que se afianzó en la Fórmula 1, se convirtió no solo en la figura deportiva más buscada, sino también en uno de los nombres centrales del año en la Argentina.

Franco Colapinto fue la persona más googleada.

El segundo término más consultado del año fue ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que protagonizó debates y controversias. Su ascenso al top de búsquedas refleja el peso que adquirió en la agenda pública.

En el tercer lugar se ubicó calor excesivo, expresión que remite a la histórica ola que afectó al país en febrero. No sólo fue un fenómeno meteorológico excepcional en números y temperaturas: también produjo un enorme volumen de consultas vinculadas a alertas, recomendaciones, cuidados y cobertura informativa.

La política también tuvo su espacio. El Padrón electoral, vinculado a las elecciones legislativas de octubre y al debut de la Boleta Única de Papel, fue uno de los términos más buscados, reflejando la expectativa y la necesidad de información de los votantes.

La elección del papa León XIV, entre las consultas

La muerte del Papa Francisco, ocurrida el 21 de abril, marcó uno de los momentos de mayor conmoción del año. Su nombre ingresó no solo en el top ten general, sino también en la lista de "In memoriam", que agrupa a las figuras fallecidas más buscadas.

Otro de los fallecimientos que generó un fuerte impacto emocional fue el de la boxeadora Locomotora Oliveras, víctima de un ACV. Su presencia en los rankings refleja la huella de afecto y reconocimiento que dejó en distintas generaciones.

La lista de "In memoriam" incluyó también a figuras de relevancia internacional y nacional como Diego Jota, Ozzy Osbourne, Michelle Trachtenberg, Miguel Ángel Russo, Diane Keaton, Toti Ciliberto y Robert Redford.

En 2025 la ficción nacional tuvo una presencia notable entre las búsquedas más populares. La serie El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, lideró el ranking de entretenimiento. Su estreno generó una enorme conversación digital y la consolidó como una de las producciones más vistas del año.

La siguió En el barro, dirigida por Sebastián Ortega, otra producción que captó la atención del público local. La película Homo Argentum, con Guillermo Francella interpretando 16 personajes, quedó en el tercer puesto y se posicionó como uno de los fenómenos cinematográficos del año.

Entre las producciones internacionales destacadas aparecieron Anora, film ganador del Oscar a Mejor Película, y Nosferatu, que llegó a las salas argentinas en enero. Las búsquedas también incluyeron la segunda temporada de El juego del calamar, la serie Adolescencia y títulos de la franquicia de terror Destino Final, además de una nueva entrega de Cómo entrenar a tu dragón.

Partidos de fútbol

Las búsquedas vinculadas a partidos de fútbol mostraron nuevamente un fuerte arraigo local. En primer lugar se ubicó el clásico Boca-River, el duelo más seguido del país. Le siguió el cruce Argentina-Brasil, uno de los enfrentamientos con más historia y tensión en Sudamérica.

Los partidos de River y Boca en competiciones locales e internacionales también ocuparon posiciones destacadas: River-Platense, Racing-River, River-Independiente del Valle, Boca-Independiente y Barracas Central-Boca. A nivel internacional, Boca también fue protagonista en el Mundial de Clubes, especialmente en su cruce con Auckland City y en el partido frente a Bayern Múnich.

El ranking de personalidades más buscadas estuvo encabezado por Franco Colapinto, pero incluyó perfiles de diversas áreas: Thiago Medina; Cristina Fernández de Kirchner; Julieta Prandi; Robert Prevost (Papa León XIV); Ander Herrera, el futbolista español que debutó en Boca; Dua Lipa; Mercedes Oviedo; Cris Morena: y Karen Reichhardt.