Las cartas hablaron: ¿qué le espera a la Argentina y a la Scaloneta en 2026"

La tarotista Natalia Lorena (así a secas) volvió a los estudios de El Tribuno y, una vez más, las cartas marcaron una presencia contundente. En una charla extensa y atravesada por la expectativa de fin de año, la especialista trazó un panorama sobre cómo se perfila el 2026 para la Argentina, un año que -según afirmó- estará marcado por un quiebre profundo en las estructuras de poder, pero también por un proceso de reconstrucción que permitirá al país "renacer como el ave fénix". Solo después de analizar ese escenario general, la conversación se desplazó hacia lo que muchos esperan: qué anticipa el tarot sobre la Selección argentina rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Desde el inicio, Lorena se mostró segura al describir lo que veía en sus cartas. Apenas las desplegó, la primera imagen que apareció fue la de una semilla resistente, una que crece incluso en condiciones adversas. Esa metáfora, explicó, simboliza el tránsito de la Argentina durante los próximos meses. Según su lectura, el país atravesará un proceso de tensión y desgaste que derivará en un quiebre inevitable. Lo definió como un punto en el que ciertas fuerzas de poder, control y manipulación "deberán caer por completo" para dar lugar a un ciclo distinto. "Para progresar, algo tiene que destruirse primero. Después viene el cambio real", sostuvo con convicción.

"Vamos a empezar a salir adelante"

Ese quiebre, aseguró, no es necesariamente negativo, sino el preludio indispensable de una etapa de recuperación. "Vamos a empezar a salir adelante. Argentina renace. Tiene el don de resurgir incluso cuando todo parece perdido", señaló. Para la tarotista, el 2026 estará marcado por esa energía de reconstrucción, de avance después de un período de oscuridad. Recomendó, incluso, recibir este fin de año con una actitud esperanzada: "Festejemos con lo que tengamos y con la fe de que vamos a salir adelante".

La especialista había estado en el programa antes de las elecciones nacionales. En aquella oportunidad, días previos al comicio, anticipó un triunfo de Javier Milei y mencionó un comportamiento llamativamente silencioso de su hermana y vicepresidenta, a quien veía "desaparecida" de la escena política. Ese pronóstico, dijeron en el estudio, se había cumplido en forma sorprendente. Lorena, sin embargo, prefirió enfocarse en lo que viene y no en lo que ya se verificó.

Recién después de ese repaso, la conversación giró hacia otro terreno donde el público se juega emociones intensas: el fútbol y la Selección argentina. Las cartas, aseguró Lorena, mostraron una energía muy particular alrededor del equipo en la previa del Mundial 2026. Habló de un proceso de renovación profunda, de "gente nueva que se suma sin que ni siquiera los propios jugadores lo esperen", y de un plantel joven que se siente cómodo y contenido dentro de la estructura actual. Describió un clima positivo, con buena comunicación entre el cuerpo técnico y los futbolistas, algo que considera determinante para afrontar un torneo de semejante magnitud.

Messi, una guía

También se refirió a la figura de Lionel Messi, cuyo futuro mundialista genera incertidumbre. Lorena lo ve presente, aunque no necesariamente desde el mismo rol protagónico de otros años. Según su lectura, el capitán aparece como una guía para quienes llegan a ocupar espacios que él supo construir con su carrera. "Va a acompañar. Es el indicado para preparar a la gente nueva que tiene que ocupar ese lugar tan grande", explicó. Para la tarotista, ese gesto tiene que ver con la personalidad sensible del rosarino y con su vínculo con los más jóvenes dentro del equipo.

Al consultar por la conducción de Lionel Scaloni, la tirada mostró cartas asociadas a negociaciones, charlas y presiones externas. Lorena habló de un "mundo expectante", casi atento a que la Argentina no vuelva a ocupar un lugar de protagonismo absoluto. Pero también vio a un Scaloni firme en su intención de seguir trabajando para que el equipo alcance un nuevo éxito. "Él piensa en el triunfo y en sostener la línea de trabajo. Quiere sacar la selección adelante", interpretó.

Escenario favorable para la Selección

Una de las cartas más fuertes apareció hacia el final de la lectura: la carta de la abundancia. Según Lorena, esa energía anticipa un escenario favorable para la Selección en el Mundial. "La abundancia se manifiesta en todos los planos: éxito, economía, amor. Ellos están bien. Les va a ir bien", afirmó. Aun así, recordó que el tarot expresa las energías del presente, susceptibles de cambiar si se modifican actitudes, climas internos o decisiones de conducción.

Antes de despedirse, Natalia Lorena invitó al público a la feria holística de luna llena en plaza España, donde compartirá actividades con otros especialistas. Agradeció la convocatoria y dejó una última frase, casi como un sello: "Siempre que necesiten mis predicciones, aquí estaré".

La combinación entre el panorama general del país y el destino deportivo volvió a demostrar la influencia simbólica que el tarot tiene para muchos argentinos. En un cierre donde convivieron incertidumbre, ilusión y lectura espiritual, Lorena dejó abierta la puerta para una futura tirada cuando la Selección esté ya más cerca de su nuevo desafío mundialista.