Se buscan 142 Reyes Magos para llevar alegría a pueblos

La Fundación UNIR lanzó la 11° edición de su tradicional campaña navideña con el objetivo de reunir regalos para los niños de cinco escuelas rurales de los Valles Calchaquíes. "Ver la emoción de los chicos y cómo abrazan sus regalos es algo que te queda para siempre. Es un gesto simple que cambia vidas", asegura Nano Escudero, presidente de la organización.

Una vez más, UNIR convoca a padrinos y madrinas de toda la provincia a sumarse a la iniciativa "Buscamos 142 Reyes Magos". Este año la campaña vuelve a crecer: además de acompañar a los estudiantes de la Escuela Rural 4596 de Isonza, la Escuela Albergue del Milagro en Amblayo, Finca El Toro y Cardones, se incorporan por primera vez los niños de la Escuela de San Antonio, en Animaná.

La fundación trabaja desde hace años en esta región y mantiene un vínculo directo con cada familia y cada comunidad educativa. Esa cercanía le permite conocer a cada niño por su nombre, su edad y sus intereses, lo que garantiza que los regalos sean realmente pensados para ellos. Las maestras y los directivos colaboran con sugerencias, y cada padrino recibe la información necesaria para elegir un obsequio adecuado. Además, cada paquete incluye una carta escrita por quienes deciden acompañar al pequeño: un detalle que suele emocionar y que, en muchos casos, consolida una relación que se repite año tras año.

Los interesados pueden comunicarse al 387-15-6855266 o ingresar a www.fundacionunir.com.ar