Salta Basket metió un pleno en La Rioja al vencer a Amancay por 75 a 71

Salta Basket volvió a mostrar carácter y eficacia lejos de casa. Tras superar a Fusión Riojana (87-80), este sábado Los Infernales cerraron su ruta por La Rioja con otro triunfo valioso: 75-71 ante Amancay. Con ese 2 de 2 como visitantes, el equipo dirigido por Ricardo De Cecco se mantiene en lo más alto de la Conferencia Norte y se perfila como uno de los animadores de la temporada.

En el encuentro frente a Amancay, el goleo estuvo distribuido del lado salteño. Nicolás Álvarez y el estadounidense Chance Hunter aportaron 15 puntos cada uno. En el local brilló Pablo Osores, goleador de la noche con 23 unidades, clave en la remontada del Canario durante la segunda mitad.

El partido tuvo momentos cambiantes. Salta arrancó con intensidad (10-2) y cerró el primer tiempo arriba 46-38, con un notable porcentaje en tiros de dos. Sin embargo, Amancay ajustó en el complemento y llegó a ponerse al frente gracias a Osores y Peralta. El cierre fue electrizante: una bomba de Facundo Binda y una tapa espectacular de Hunter inclinaron la balanza para los salteños.

El triunfo adquiere mayor valor porque Salta Basket afrontó el duelo sin uno de sus internos, el salteño Maximiliano Torino, ausente por un malestar general. Aun así, el equipo sostuvo su carácter en una cancha complicada ante un rival que llegaba invicto como local.

Los Infernales volverán a presentarse este martes en la “fortaleza infernal”, el Estadio Delmi, donde despedirán el año frente a Colón de Santa Fe desde las 21.30. Con un registro de 6 victorias y apenas 2 derrotas, esperan cerrar 2025 acompañados por su gente.

Lo que queda antes del receso