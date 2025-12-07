Mañana se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María: actividades en las parroquias de Salta

Este lunes 8 de diciembre, los católicos celebran la solemnidad de la Inmaculada Concepción, una de las festividades marianas más importantes del calendario litúrgico. Con misas, procesiones, novenas y vigilias, distintas comunidades de la ciudad de Salta y del interior provincial honra a María bajo sus diversas advocaciones, mientras el mundo católico también vive esta fecha con rituales y expresiones populares que atraviesan siglos de devoción.

María –según el dogma- fue concebida sin pecado original desde el primer instante de su existencia. Esta afirmación fue proclamada en 1854 por el Papa Pío IX, se convirtió no solo en un fundamento teológico sino en un símbolo cultural y espiritual: María como madre, intercesora y figura de la gracia absoluta.

En la tradición popular, este día abre además el tiempo de Adviento, la antesala de la Navidad, la limpieza del hogar, el armado del arbolito y el reencuentro comunitario. En palabras simples, es el momento del año donde todo se prepara para recibir con el corazón el misterio del nacimiento de Jesús.

El primer registro histórico de su celebración masiva data de España 1644, cuando el pueblo y la Corona adoptaron esta solemnidad como fiesta nacional. Desde entonces, el anuncio de la Iglesia resuena cada diciembre en distintos idiomas, pero con la misma frase: "María, llena de gracia".

Salta celebra con devoción y novenas en los barrios y pueblos

La provincia vivirá esta jornada con particular intensidad. En las parroquias, barrios y municipios realizan procesiones.

En Grand Bourg, las actividades se concentran en la parroquia María Inmaculada. La novena comenzó el 29 de noviembre y desde ese día se celebraron misas matutinas y vespertinas.

Este lunes, la Misa Central será a las 20, luego de la procesión por el barrio y la concentración de fieles en el templo. Durante la semana, la imagen peregrinará por capillas vecinas y comunidades del área norte.

La Silleta: Vicaria María Inmaculada

La Vigilia de la Inmaculada será este domingo 7, con misa y procesión de velas. Mañana, 8 de diciembre, la jornada inicia con el Rosario de la Aurora y se extenderá hasta la misa central de las 20.

General Güemes: Fiesta Patronal de la Virgen del Valle

Bajo el lema “De la mano de María, peregrinamos con esperanza”, la festividad incluye novena hasta hoy, Misa del Peregrino mañana lunes, desde las 8. También tendrá lugar un Encuentro Mariano. A las 17 será el turno de la procesión y santa Misa desde las 18.30

Guachipas

Con fuerte tradición gaucha y comunitaria, este lunes habrá Rosario del Alba a las 6, a las 10 solemne procesión por el pueblo, a las 11 misa mayor en el atrio y a las 12 desfile cívico y tradicionalista.

La jornada culminará entre bandas locales, fortines, delegaciones escolares y peregrinos que llegan desde parajes y comunidades rurales.

Una celebración global

Este día cruza fronteras y acentos sin perder esencia. En Argentina es feriado inamovible. En el caso de Catamarca vive la fiesta de su santa patrona, la Virgen del Valle, con procesión de antorchas el 7 y serenata mariana.

España: Cádiz, Sevilla y Tarifa mantienen los tradicionales Rosarios Públicos. Es patrona del Ejército y del Estado Mayor.

Chile: Miles ascienden al Santuario de la Inmaculada en el Cerro San Cristóbal, muchos a pie como gesto de entrega.

Nicaragua y Paraguay: Se la celebra como La Purísima y Virgen de Caacupé, dos expresiones populares multitudinarias y profundamente festivas.

Un día para abrir el corazón

Más allá de los ritos, la fecha recuerda que María inaugura el camino de la redención y anticipa el misterio de la Navidad. Como enseñó Juan Pablo II, “Con la Inmaculada Concepción comenzó la gran obra de la salvación”.

Este 8 de diciembre, como cada año, las puertas de los templos quedarán abiertas para que los fieles lleguen con sus promesas, intenciones y agradecimientos. Porque María, con sus nombres, sus mantos y colores, sigue siendo la madre que acompaña, consuela y camina con su pueblo, en Salta y en todo el mundo.