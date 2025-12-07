Encendido del Árbol de Navidad en Plaza 9 de Julio: música, fe y tradición

La Plaza 9 de Julio volverá a convertirse en el punto de encuentro central para las familias salteñas. Este 8 de diciembre, desde las 21, se realizará el tradicional encendido del Árbol de Navidad, una de las postales más esperadas del cierre de año y acto simbólico que marca el Día de la Virgen.

El evento contará con un concierto especial, programado para acompañar la puesta en escena lumínica del árbol mayor de la ciudad, además de la ornamentación navideña que ya viste el casco histórico durante todo el mes de diciembre.

La actividad será gratuita y abierta a vecinos, turistas y fieles que habitualmente se acercan cada año a la plaza para participar de este rito comunitario.

Con el despliegue artístico previsto para la noche del lunes, la Municipalidad busca consolidar el circuito navideño que, además del árbol central, contempla pesebres en espacios públicos, programación cultural y una agenda extendida hasta Nochebuena.

Desde el área organizadora confirmaron que el encendido oficial será puntual y que el concierto se realizará de manera previa y posterior a la iluminación, con repertorio alusivo y clima de celebración mariana por el Día de la Inmaculada Concepción.