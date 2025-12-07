PUBLICIDAD

Municipios

Todo el pueblo de El Galpón despidió hoy al padre Ariel Fessia

El arzobispo Mario Antonio Cagnello dio una misa concelebrada con 20 sacerdotes durante las exequias en la parroquia San Francisco Solano. 

Adrián Quiroga

Domingo, 07 de diciembre de 2025 19:52
En medio de escenas de profundo dolor todo el pueblo de El Galpón, familiares, autoridades; y vecinos de distintas localidades del sur provincial despidieron en la tarde de hoy al padre Ariel Fessia, quien falleció ayer, a los 48 años, debido a una prolongada enfermedad.

El arzobispo Mario Antonio Cargnello brindó una misa concelebrada con 20 sacerdotes en la parroquia San Francisco Solano, que estuvo colmada de fieles para despedir al querido sacerdote. Cuando sacaron el féretro del templo sonaron las campanas y la sirena de los bomberos voluntarios, luego hubo aplausos de manera espontánea, a manera de agradecimiento y reconocimiento por la tarea pastoral desarrollada por el padre Fessia durante cinco años en el pueblo de El Galpón.

En las exequias estuvo presente el  intendente, Federico Sacca, junto a su esposa, Cecilia Jurado, y miembros del gabinete municipal. Los restos fueron trasladados hasta el cementerio de la localidad con un acompañamiento multitudinario. Los colocaron provisoriamente en un mausoleo, hasta que se construya una tumba en la parroquia San Francisco Solano, donde luego serán trasladados.

“Mi hermano pidió ser sepultado en El Galpón”

“Hay mucha gente de la zona que no sabía de su enfermedad. La vivió desde la fe, desde la entrega, era una cruz diaria. Pero sacó la fortaleza para realmente ser un pastor, sacerdote, padre, cura y amigo, como el Papa Francisco decía, “pastores con olor a oveja”. No quiso ser una carga ni para el obispado, para la arquidiócesis, el obispo, sus hermanos sacerdotes, con la comunidad cristiana ni para nosotros su familia”, dijo a El Tribuno la religiosa Raquel Fessia, hermana del párroco fallecido.

“El lugar de sepultura fue una decisión familiar porque el sepelio obviamente iba a ser en su amada comunidad de El Galpón. También le expresamos al obispo el deseo de mi hermano que le había dicho a dos laicos que cuando muera quería ser enterrado en esta localidad”, destacó.

El padre santafesino estuvo cinco años al frente de la parroquia San Francisco Solano de esa localidad. Tuvo una destacada tarea pastoral que lo llevó a ganarse el amor de los vecinos de toda la zona.

Los restos del querido sacerdote Fessia llegaron ayer a la localidad en una unidad de trasladado  y desde el acceso fueron seguidos por una gran caravana de motos, autos y camionetas, hasta llegar al templo, donde se realizaron las exequias.

 

 

