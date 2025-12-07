PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
7 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

premios raíces de los pueblos
Lavado de Dinero
Salta
Central Norte
Central Norte
Torneo Clausura
Ariel Fessia
premios raíces de los pueblos
Lavado de Dinero
Salta
Central Norte
Central Norte
Torneo Clausura
Ariel Fessia

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

EEUU amplía su despliegue militar en el mar Caribe

Tropas norteamericanas desembarcaron en Puerto Rico.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 20:34
Soldados de EEUU llegaron a Puerto Rico.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El desembarco y movimiento de tropas estadounidenses continuó este fin de semana en Ponce, Puerto Rico, el marco del refuerzo militar más intenso que EEUU ha desplegado en el Caribe en más de tres décadas. Personal y material bélico fueron trasladados desde un buque militar hasta instalaciones logísticas ubicadas junto al puerto este sábado, para su posterior reubicación en el Campamento Santiago, epicentro de los ejercicios planificados para los próximos días. Este operativo se inserta en el despliegue anunciado por Washington desde agosto, ampliado en los últimos meses como parte de la estrategia para ejercer presión sobre Venezuela y "combatir redes criminales" en la región.

Notas Relacionadas

"Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos", aseguró Donald Trump días atrás, al anunciar que realizaría operaciones terrestres en Venezuela.

Y para demostrar que no sólo son amenazas, se desplegaron más de 7.000 soldados. El ejercicio militar estadounidense incluyó a los destructores Iwo Jima, Mahan y San Antonio, además de bombarderos B-52H, drones y unidades anfibias. El Comando Sur de EEUU informó también que los marines realizaron una caída libre militar en el Campamento Santiago. "Las fuerzas militares estadounidenses se despliegan en el Caribe en apoyo de la operación Lanza del Sur", aseguró el Comando Sur en redes sociales.

Ya hace semanas, Washington decidió reactivar la base de Roosevelt Roads para apoyar a las tropas adicionales, además de helicópteros y aeronaves. Hasta ahora todas las operaciones se han producido en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, con el hundimiento de 24 embarcaciones y la muerte de al menos 87 personas.

Además del despliegue militar, el Gobierno de EEUU denunció ayer la "naturaleza vil del régimen criminal" de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró las condiciones de su detención.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD