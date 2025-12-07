EEUU amplía su despliegue militar en el mar Caribe

El desembarco y movimiento de tropas estadounidenses continuó este fin de semana en Ponce, Puerto Rico, el marco del refuerzo militar más intenso que EEUU ha desplegado en el Caribe en más de tres décadas. Personal y material bélico fueron trasladados desde un buque militar hasta instalaciones logísticas ubicadas junto al puerto este sábado, para su posterior reubicación en el Campamento Santiago, epicentro de los ejercicios planificados para los próximos días. Este operativo se inserta en el despliegue anunciado por Washington desde agosto, ampliado en los últimos meses como parte de la estrategia para ejercer presión sobre Venezuela y "combatir redes criminales" en la región.

"Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven. Lo sabemos todo sobre ellos", aseguró Donald Trump días atrás, al anunciar que realizaría operaciones terrestres en Venezuela.

Y para demostrar que no sólo son amenazas, se desplegaron más de 7.000 soldados. El ejercicio militar estadounidense incluyó a los destructores Iwo Jima, Mahan y San Antonio, además de bombarderos B-52H, drones y unidades anfibias. El Comando Sur de EEUU informó también que los marines realizaron una caída libre militar en el Campamento Santiago. "Las fuerzas militares estadounidenses se despliegan en el Caribe en apoyo de la operación Lanza del Sur", aseguró el Comando Sur en redes sociales.

Ya hace semanas, Washington decidió reactivar la base de Roosevelt Roads para apoyar a las tropas adicionales, además de helicópteros y aeronaves. Hasta ahora todas las operaciones se han producido en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, con el hundimiento de 24 embarcaciones y la muerte de al menos 87 personas.

Además del despliegue militar, el Gobierno de EEUU denunció ayer la "naturaleza vil del régimen criminal" de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición, y deploró las condiciones de su detención.