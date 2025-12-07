Diez películas top que pueden estar en Netflix tras la compra de HBO

Netflix anunció la compra de Warner Bros por una millonaria cifra y, por lo cual, el gigante del streaming contará con un amplio catálogo en los próximos años.

En una operación valuada en 82.700 millones de dólares, se realizó un movimiento que redefine por completo el mapa del streaming y de Hollywood. La adquisición incluye los estudios históricos de Warner, su catálogo completo y plataformas como HBO Max y sus canales de televisión.

El desembarco total de Netflix en Hollywood supone un cambio estructural, debido a que tendrá acceso a franquicias como Batman, Superman, el universo DC y Harry Potter, además de los clásicos del estudio que van desde Casablanca hasta El ciudadano.

Traemos las 10 mejores películas de HBO que quedarán en manos de Netflix.

Clásicos del séptimo arte

"Harry Potter y la piedra filosofal" es la que le dio inicio a una de las franquicias más vistas de la historia y cada vez que aparece en un catálogo dispara récords de audiencia. Es un "imán" de suscriptores, ya que atrae a chicos, adolescentes, familias y nostálgicos.

"El señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo" es la película que comenzó con otra franquicia global, con un fandom gigantesco y películas que ya son consideradas obras maestras.

"Batman" (1989): la marca Batman es un activo cultural casi incomparable que vende por nostalgia (Michael Keaton), por mitología del personaje y por pertenecer al universo DC.

"Matrix" es una saga icónica del cine moderno, llena de acción, filosofía, cyberpunk y efectos visuales revolucionarios. Tiene tanto valor histórico como comercial.

"Ciudadano Kane" está considerada por críticos y cineastas como una de las mejores películas de todos los tiempos. Tener este tipo de clásicos en el catálogo le da prestigio académico y cultural a Netflix.

"Dune" (2021): dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, combina épica visual, profundidad narrativa y una estética imponente que la convierte en una obra moderna de culto, que aún tiene muchas películas más por desarrollar.

"Casablanca": similar a "Ciudadano Kane", es historia viva del cine, una película que atraviesa generaciones. Parecerá "de nicho", pero en realidad es uno de los títulos más reproducidos cuando forma parte del catálogo de una plataforma.

"Oppenheimer". Con Cillian Murphy como estrella, ganó 7 Oscars, incluido Mejor Película y se convirtió en un fenómeno cultural masivo. Su llegada a Netflix refuerza la idea de que la plataforma no solo suma franquicias históricas, sino también el cine de autor más importante del siglo XXI.

"El mago de Oz" es un clásico que funciona tanto para familias como para cinéfilos. Es una película que todas las plataformas quieren, ya que es intergeneracional, musical, icónica y visualmente reconocible.

"Beetlejuice" mezcla comedia, terror suave y estética ochentosa. Es una película con culto propio, muy querida por audiencias joven-adulto. Además, con secuelas, remakes y reboots en el aire, su presencia en Netflix siempre genera un "efecto rebote" donde vuelve a instalar la marca.