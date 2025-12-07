Narcofamilia desarticulada en Córdoba: detuvieron a un clan completo que incluía a un menor de 14 años

La trama del narcotráfico cordobés sumó un capítulo inesperado al confirmarse la caída de una narcofamilia que operaba desde el barrio Villa La Tela. La investigación, que llevaba varios meses en reserva, terminó con cinco detenidos, entre ellos un adolescente de 14 años, luego de una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular lo que, según los investigadores, funcionaba como un punto estable de distribución y acopio de drogas.

El procedimiento se llevó adelante en dos viviendas ubicadas en Arteaga S/N y Paredes S/N, donde los equipos tácticos irrumpieron de madrugada para impedir cualquier intento de escape. Durante el operativo se secuestraron casi 2.000 dosis entre marihuana y cocaína, además de $4.563.250 en efectivo, una balanza digital y distintos elementos de fraccionamiento que confirmaron la actividad de comercialización.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detalló que el clan retenido está compuesto por un hombre de 63 años, su hijo de 31, su hija de 33, el yerno de 30 y el nieto de 14. El adolescente, según precisaron fuentes del caso, participaba activamente en tareas de apoyo dentro de la estructura familiar. De acuerdo a los investigadores, el dispositivo de venta era domiciliario, con entregas fraccionadas y bajo un esquema rotativo para evitar detecciones.

Al momento de ser abordados, algunos de los implicados intentaron descartar la droga en patios, techos y pasillos internos. Esa maniobra fue frustrada por el Equipo de Acciones Tácticas, que actuó de forma inmediata para bloquear salidas y asegurar el material recolectado.

Tras los allanamientos, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó el traslado de los detenidos y de las evidencias a sede judicial. Quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737, marco normativo que establece las penas para el tráfico, comercialización y tenencia de sustancias prohibidas.

La dimensión del hallazgo y la presencia de un menor vinculado a la estructura, plantean para las autoridades un escenario complejo que excede la figura penal y abre interrogantes sobre los circuitos de incorporación juvenil al crimen organizado. En los próximos días, el Ministerio Público Fiscal ampliará detalles de la investigación y definirá la situación procesal de cada integrante del clan, mientras se evalúan posibles ramificaciones.