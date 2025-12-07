PUBLICIDAD

Ciclo lectivo 2026
Corredor bioceánico
Enfermos de VIH en Salta
General Güemes
Reyes Magos
Belgrano cargas
Narcotráfico en Argentina
Prófugos detenidos
Inseguridad en Salta
Inseguridad en Salta

Intentó robar en una constructora de madrugada y un vecino lo dejó al descubierto

La intervención policial, alertada por vecinos, frustró el accionar de un hombre que había ingresado a una empresa en avenida Tavella. La Fiscalía Penal 4 ya investiga el caso, que incluyó daños materiales y el secuestro de herramientas y una bicicleta
Domingo, 07 de diciembre de 2025 07:46
El delincuente detenido tras intentar robar una empresa en la avenida Tavella.
La seguridad nocturna en las áreas comerciales y semi-industriales de la ciudad volvió a ser víctima de la inseguridad en la madrugada salteña, luego de que un intento de robo fuera frustrado por la Policía de Salta en la zona de avenida Tavella y Manuel G. de Todd. Los hechos tuvieron lugar en una empresa constructora, un tipo de objetivo que suele ser vulnerable por el valor de las maquinarias y los materiales que almacena.

La intervención no surgió de un patrullaje de rutina, sino de una alerta ciudadana recibida a través del Sistema de Emergencia 911. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando el llamado puso en aviso a los efectivos de Seguridad Urbana sobre la presencia de un individuo intentando llevarse elementos del predio. Este detalle subraya la importancia de la colaboración vecinal en la prevención del delito.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el acceso a la empresa presentaba daños materiales, indicando que la persona demorada había forzado su ingreso con la presunta intención de sustraer bienes. La acción permitió la demora de un sujeto de 31 años en el interior o las inmediaciones inmediatas de la propiedad.

El operativo culminó con el secuestro de elementos de interés para la causa judicial. Entre ellos, se incautó una bicicleta que el hombre utilizaba como medio de movilidad y una punta metálica, herramienta que se presume fue empleada para causar el daño en la entrada o para amenazar en caso de ser descubierto.

El caso ya está en manos de la Fiscalía Penal 4, que deberá determinar la imputación correspondiente y profundizar la investigación.

Temas de la nota

Temas de la nota

