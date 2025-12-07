Concejo de Cafayate impulsa una denuncia penal por presuntas irregularidades en las cuentas de la Serenata 2024 y 2025

La presentación judicial ingresada esta semana en la Unidad de Delitos Económicos Complejos marca un punto de inflexión en la tensa relación institucional que desde hace meses atraviesa la vida política de Cafayate. El Concejo Deliberante decidió avanzar con una denuncia penal contra la intendenta Rita Guevara, parte de su gabinete y profesionales vinculados a la administración municipal, tras detectar un conjunto de presuntas irregularidades asociadas a las rendiciones de la Serenata a Cafayate correspondientes a 2024 y 2025. El expediente, registrado como 11753/2025, está acompañado por más de seis mil fojas de material administrativo, contable y testimonial reunido por la Comisión Investigadora del cuerpo.

Según expone la denuncia, los documentos reunidos muestran errores, contradicciones, rendidiones alternativas y diferencias significativas entre los montos informados por el municipio y los movimientos detectados en las cuentas bancarias oficiales. Entre los elementos más llamativos, los concejales señalan la existencia de dos versiones de la rendición 2024, la falta de documentación respaldatoria en contrataciones clave y ajustes contables posteriores que habrían modificado saldos ya asentados. También se cuestiona la aparición de contratos otorgados a funcionarios, familiares o personas vinculadas al gabinete organizador, lo que, para los denunciantes, configura un patrón de administración deficiente y potencialmente dolosa.

La Comisión Investigadora estimó un faltante que oscila entre 90 y 200 millones de pesos, cifra que surge del análisis del material aportado. Dentro del expediente se citan casos puntuales: 25 millones de pesos declarados como ayuda financiera sin explicación de su origen, 65 millones colocados en un fondo común de inversión sin detalle sobre la procedencia de los fondos y un movimiento de 165 millones retirados de una cuenta municipal para luego ser reinvertidos bajo el argumento de una “ganancia” que no cuenta con documentación de respaldo. A ello se suma una diferencia bancaria precisa de 1.842.173,07 pesos, que habría sido “compensada” mediante posteriores ajustes solicitados desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

El reclamo del Concejo también incorpora un señalamiento directo hacia la Auditoría General de la Provincia, a la que acusan de no haber actuado frente al informe preliminar que el cuerpo legislativo envió con observaciones sobre la cuenta general del ejercicio 2025. Según el escrito, el organismo mantuvo reuniones con la intendenta pese a tener conocimiento de las inconsistencias y no habría impulsado ni auditorías específicas ni denuncias administrativas o penales. Para los ediles, esta falta de intervención podría constituir incumplimiento de deberes de funcionario público, además de abrir interrogantes sobre la revisión de ejercicios anteriores.

En el expediente figuran además diferencias calificadas como “irreconciliables” entre las rendiciones de la Serenata de un año y otro. Los concejales mencionan errores de tipeo que alteran cifras, declaraciones públicas que no coinciden con documentación firmada por los mismos funcionarios y informes faltantes de empresas contratadas. El caso de Pase Show, cuya documentación 2025 no habría sido presentada, es citado como ejemplo en contraste con la rendición completa correspondiente a 2024.

La denuncia fue elaborada por un estudio jurídico designado por resolución del Concejo, con la firma de la presidenta Raquel Humano, quien actuó en cumplimiento de las obligaciones institucionales del cuerpo. Ahora, será la Fiscalía la que determine la apertura formal de la investigación y el inicio de medidas probatorias. Entre los pasos previstos se incluyen pericias contables, revisión de cuentas bancarias, citación de funcionarios municipales y la posible ampliación del expediente para incorporar a otras personas mencionadas en la documentación.

Durante la sesión en que se oficializó la presentación, los ediles remarcaron que la acción judicial no se limita a la intendenta y a los funcionarios inicialmente señalados. Anticiparon que, conforme avancen las pericias, podrían sumarse nuevas responsabilidades en el manejo administrativo y contractual de la Serenata, un evento cultural central para Cafayate que, según la denuncia, habría sido gestionado con inconsistencias reiteradas que ahora quedan bajo lupa judicial.

Fuente Radio Cafayate