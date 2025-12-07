PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
7 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Arbol de Navidad
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
8 de diciembre
la mesa de navidad
Caso Nahuel Gallo
Arbol de Navidad
premios raíces de los pueblos
Lavado de Dinero
Arbol de Navidad
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
8 de diciembre
la mesa de navidad
Caso Nahuel Gallo
Arbol de Navidad
premios raíces de los pueblos
Lavado de Dinero

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Murió una conocida emprendedora salteña en un accidente en villa Palacios

Según indicaron testigos impacto contra un poste de cemento en villa Palacios, zona sur de la ciudad. El accidente ocurrió el sábado alrededor de las 5 de la mañana.
Domingo, 07 de diciembre de 2025 09:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una joven emprendedora salteña falleció en la madrugada de este sábado, luego de impactar de lleno con su vehículo contra un poste de cemento. El hecho ocurrió en Villa Palacios, zona sur de la ciudad. Según trascendió, el impacto fue de tal magnitud que habría muerto en el acto.

La mujer, identificada como Antonella Colque, era una joven emprendedora salteña que tenía mucha actividad en redes sociales, donde promocionaba sus productos de indumentaria femenina.

  • Antonella Colque era miembro de reconocida familia de Rosario de Lerma y hermana del ex concejal capìtalino, Ricardo “Pitu” Colque.

Según indicaron testigos, la mujer no iba acompañada al momento del accidente. La Policía trabaja para determinar qué puede haber ocurrido. La muerte de la joven generó un fuerte impacto sobre todo en redes sociales donde seguidores, amigos se mostraron sorprendido por lo ocurrido y expresaron su dolor por la noticia.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD