Acompañar a adultos mayores que pasan las fiestas en soledad

El voluntariado Vos Amas inició una campaña solidaria que se extenderá durante todo diciembre y enero para acompañar a personas mayores que viven en hogares o están internadas en hospitales sin recibir visitas familiares. La iniciativa, que funciona bajo el lema "Más corazones solidarios para menos corazones solitarios", fue presentada por su referente, Nicolás O'Brien, a través de Radio Salta, donde convocó a la comunidad a sumarse "aunque sea una hora" para transformar la realidad de quienes enfrentan las fiestas en soledad.

Este mes el cronograma de visitas continuará los días 11, 18, 24 y 31, además de actividades durante enero. El voluntariado también ampliará este año su alcance hacia hospitales, a partir de un convenio con el Hospital San Bernardo, donde hay personas mayores convalecientes que llegan desde distintos puntos de la provincia y permanecen internadas sin compañía.

"A falta de la familia, la comunidad organizada reemplaza con energía, con alegría, con bombos, guitarras, cajas y cosas ricas para compartir", explicó O'Brien. Durante diciembre y enero, los voluntarios recorrerán hogares y salas hospitalarias llevando música, compañía, juegos, gestos de afecto y pequeños obsequios.

Sin compromisos permanentes

O'brien insistió en que la participación no exige grandes esfuerzos ni compromisos permanentes: "La persona que es voluntaria se siente muy reconfortada. Es una experiencia que vale la pena vivirla, aunque sea una vez en tu vida, aunque sea una hora. Puede ser el punto de partida para un cambio en tu vida", aseguró.

El referente invitó a quienes nunca hicieron voluntariado a animarse a dar el primer paso: "Si siempre hacés lo mismo, vas a tener siempre lo mismo. Tenés que hacer algo distinto, algo constructivo, algo que no solo le haga bien a la gente sino también a vos".

Desde Vos Amas remarcaron que acompañar a personas mayores tiene un impacto inmediato en su bienestar. "Cuando una persona mayor no recibe amor, se empieza a abandonar: la ropa, la prolijidad, la barba, el ánimo. A veces no es solo tristeza, es depresión, que es una enfermedad. Nosotros buscamos evitar eso", explicó O'Brien, subrayando la importancia de sostener vínculos afectivos en esta etapa de la vida.

Cómo participar

Vos Amas habilitó dos vías de contacto para quienes quieran unirse:

Facebook : Vos Amas Salta, donde los interesados pueden enviar un mensaje y ver las actividades realizadas.

: Vos Amas Salta, donde los interesados pueden enviar un mensaje y ver las actividades realizadas. WhatsApp: 387 565 1339, para ser incorporados al grupo donde se comparten las fechas y lugares de las visitas.

Además, quienes prefieran acercarse personalmente pueden consultar en la sede de la Universidad de la Tercera Edad (UNATE), en Mitre 383, casi esquina Santiago. Una vez inscriptos, los voluntarios acceden a un grupo de WhatsApp donde se informan las actividades programadas. "El que quiere se prende, el que no, no. No es un sacrificio: es un momento para llevar alegría a quienes lo necesitan", resumió O'Brien.