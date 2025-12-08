PUBLICIDAD

8 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Virgen del Valle
Alcoholemia positivo
Adultos Mayores
Cuerpo de Investigaciones Fiscales
folclore
General Güemes
Reforma laboral
Salta

Día de la Virgen: así será la procesión de Nuestra Señora del Valle

Habrá cortes en las calles del centro por la celebración.
Lunes, 08 de diciembre de 2025 00:07
La Municipalidad de Salta informó que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial desplegará un amplio operativo especial con motivo de la procesión de la parroquia León XIII (Nuestra Señora del Valle), que se realizará en honor a la festividad de la Inmaculada Concepción de María. La celebración tendrá lugar desde las 17 y recorrerá diversas calles céntricas, por lo que se anticipan modificaciones temporales en la circulación.

El dispositivo municipal incluirá cortes preventivos y retenciones al paso para ordenar el tránsito y garantizar que la actividad religiosa se desarrolle con normalidad y seguridad. El circuito previsto para la procesión comprende las calles Lerma, Mendoza, Lavalle, La Rioja, nuevamente Lerma, luego San Juan, Córdoba y finalmente Mendoza, configurando un trayecto que involucrará zonas de alto movimiento vehicular.

Los cortes de circulación se realizarán en los cruces de Mendoza, Córdoba, Lerma y San Juan, mientras que las retenciones operarán en Catamarca, Santa Fe, Lavalle, La Rioja, Lerma, San Juan y Córdoba, de acuerdo con el avance de los fieles y del dispositivo de seguridad.

Desde la Secretaría de Tránsito recordaron a los conductores la importancia de estar atentos a las indicaciones del personal uniformado, respetar la señalización transitoria y utilizar vías alternativas para evitar demoras. También pidieron colaboración para facilitar el normal desarrollo de la celebración.

 

