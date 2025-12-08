El último adiós a la influencer y empresaria Antonella Colque que murió en un accidente

Una trágica noticia sacudió a la comunidad salteña: Antonella Colque, una joven empresaria con fuerte presencia en redes sociales, murió tras chocar con su vehículo contra un poste de cemento en la zona sur de la ciudad de Salta el sábado.

Familiares y amigos despidieron a Antonella durante el sepelio que se llvó a cabo en la ciudad de Salta, luego su cuerpo fue trasladado a Rosario de Lerma.

El siniestro ocurrió en avenida Palacios. Según informaron fuentes policiales y testigos, Colque conducía sola cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado e impactó de lleno contra una columna. El choque fue de una violencia tal que habría provocado su fallecimiento en el acto. Personal de emergencias se hizo presente en el lugar, pero nada pudo hacerse para salvarla.

Antonella Colque tenía 30 años y era ampliamente conocida en el ámbito comercial por liderar un emprendimiento de venta de indumentaria femenina. Con su trabajo, supo ganarse un lugar destacado en el mercado local gracias a su actividad constante en redes sociales, donde promocionaba sus productos, interactuaba con clientas y ofrecía contenido vinculado a la moda. Su perfil como emprendedora digital la había convertido en una figura de referencia, especialmente entre el público joven.

Además, Colque pertenecía a una familia conocida de Rosario de Lerma. Era hermana del exconcejal capitalino Ricardo "Pitu" Colque, y mantenía vínculos tanto en su localidad natal como en la ciudad de Salta, donde desarrollaba la mayor parte de su actividad comercial.

La noticia de su repentino fallecimiento generó una fuerte repercusión, especialmente en redes sociales, donde amigos, clientas y seguidores expresaron su dolor y sorpresa. Los mensajes coincidieron en destacar su energía, su empuje emprendedor y la cercanía con la que se relacionaba con su comunidad. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.