Genética forense: el CIF sostiene su certificación

El Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico Científico (DTC) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) superó la tercera auditoría de mantenimiento del sistema de gestión correspondiente al segundo ciclo de la acreditación otorgada bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, estándar internacional que certifica la competencia técnica de los laboratorios de ensayo. Con este resultado mantiene la acreditación obtenida en 2018 y continúa como el único laboratorio público de genética forense en el ámbito de la justicia penal con este reconocimiento en el país.

La evaluación estuvo a cargo del Organismo Argentino de Acreditación (OAA), habilitado en el país para emitir este tipo de certificaciones y reconocido por organismos internacionales como ILAC, IAF, IAAC, OCDE e IHAF, entre otros.

Según explicó Leonor Barrenechea, ingeniera química y responsable de la Oficina de Calidad del CIF, la acreditación implica demostrar ante auditores externos especializados que cada método, procedimiento y registro cumple con los parámetros internacionales establecidos para genética forense. También destacó que el proceso garantiza que los resultados emitidos son trazables, imparciales y técnicamente competentes.

Apoyo a fiscalía

El Servicio de Biología Molecular cumple un rol central en el trabajo de los fiscales, ya que obtiene perfiles genéticos y los compara con otras muestras para establecer vínculos entre personas, objetos y escenarios vinculados a investigaciones penales. Interviene en causas de diversa naturaleza, desde delitos sexuales y homicidios hasta robos, violencia de género e índices de paternidad. Registros del CIF señalan que el 60% de los análisis corresponden a delitos sexuales; el 24%, a homicidios; el 3%, a femicidios; otro 3%, a estudios de paternidad; y el 10% restante, a otros hechos.

Gestión de calidad

La responsable del Servicio de Biología Molecular, Alejandra Guinudink, detalló que el sistema de gestión de calidad garantiza la confidencialidad y la imparcialidad mediante la codificación anónima de cada muestra. También explicó que todo el proceso queda documentado, incluidos los técnicos intervinientes, los reactivos utilizados, los controles aplicados y las fechas de cada instancia, lo que permite reconstruir cada análisis de manera completa.

El laboratorio participa regularmente en ejercicios de intercomparación nacionales e internacionales, en los que procesa muestras ciegas que luego son comparadas con los resultados de laboratorios especializados de otros países.

Más de 500 informes periciales al año

El área emite alrededor de 500 informes periciales al año y procesa unas 600 muestras anuales para la Base de Datos Genéticos. En un caso de homicidio pueden analizarse entre 20 y 30 evidencias; y en delitos sexuales, entre 5 y 15, según la complejidad del hecho.

El funcionamiento del servicio se sostiene con un equipo integrado por especialistas en genética forense, biólogos, bioquímicos, técnicos y personal administrativo, con roles diferenciados para evitar contaminación cruzada y asegurar la trazabilidad del proceso. Para sostener la acreditación, además del recurso humano especializado, es necesario certificar el equipamiento -entre ellos un Secuenciador Automático ABI 3500, Real Time PCR ABI7500 y amplificadores Verity 9700 y Proflex- y cumplir con estándares edilicios que aseguren la integridad de las muestras.

