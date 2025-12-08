Güemes avanza con la nueva base de Infantería

La semana pasada comenzaron las obras de mejora y readecuación del edificio que perteneció al ex Matadero Municipal de General Güemes, con el objetivo de convertirlo en sede de una unidad de Infantería de la Policía de la Provincia. El inmueble, que había sido cedido por la Municipalidad, quedó sin uso tras la suspensión de las tareas de faenamiento. Con el tiempo funcionó como Centro Recreativo, aunque con escasa utilización comunitaria, por lo que se resolvió destinarlo a la instalación de la nueva base policial.

Las tareas de recuperación del edificio son variadas: trabajos de albañilería, construcción de tabiques divisorios internos, puesta a punto y recambio del sistema eléctrico, arreglos en el techo y cielorraso con reemplazo de tiranterías en mal estado, reparación de sanitarios, cambio de griferías, arreglo de aberturas y aplicación de pintura en paredes internas y externas. Según lo previsto, las obras finalizarán la próxima semana, con la intención de inaugurar la base de Infantería entre miércoles y jueves.

Un pedido de los vecinos

"La implementación de nuevas unidades especiales fue un pedido de la población para sentirse más protegida. Ese pedido hoy es una realidad, resultado de diversas gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad por parte del Estado municipal", señaló la comisario general Elizabeth Corvalán, jefa de la Dirección Distrito de Prevención N.º 7.

La nueva base tendrá jurisdicción en todo el Valle de Siancas, dependerá de la DDP7 y contará con entre 20 y 30 efectivos a cargo de un comisario que será designado.

Respuestas más rápidas

"Estamos próximos a dar respuesta a un pedido recurrente de los vecinos, planteado en cada reunión barrial a la que éramos invitados: la falta de seguridad, especialmente en los barrios más alejados. Con un cuerpo de Infantería radicado en la ciudad, las respuestas serán mucho más rápidas", afirmó la secretaria de Planeamiento Urbanístico, profesora Claudia Gaspar. Gaspar recorrió la obra junto a la comisario Corvalán y el comisario mayor Simón Pistán para interiorizarse sobre el avance de los trabajos.

Las gestiones para la creación de esta base se desarrollan desde 2024, en reuniones entre personal policial, la Dirección de Abordaje Territorial y otras áreas municipales, que coincidieron en que el ex Matadero era la opción más adecuada para instalar la unidad. La creación de Infantería había quedado pendiente cuando se conformó la Unidad Regional en el departamento Güemes, debido a la falta de un espacio apropiado.