Se abre el debate del Presupuesto y los gobernadores tienen la llave

El Congreso Nacional comenzará este miércoles las sesiones extraordinarias para debatir un paquete de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, ya que está administrando el país con una ley prorrogada que fue aprobada en 2022.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández.

El oficialismo será la primer minoría en la Cámara de Diputados con 95 legisladores con lo cual necesitará 34 diputados de los bloques dialoguistas para sancionar las leyes que requiere el Gobierno, mientras que en el Senado tendrá 20 legisladores y necesitará 17 para aprobar los proyectos del Gobierno.

Si bien en la convocatoria a sesiones extraordinarias que se publicará mañana en el Boletín Oficial habrá un paquete de leyes, la prioridad será en los 20 días que tendrá el Congreso hasta fin de diciembre, aprobar el Presupuesto 2026.

Los proyectos a tratar

La agenda de proyectos incluye también la reforma laboral, Inocencia Fiscal, Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, reforma del Código Penal y la ley de Glaciares.

El esquema diseñado por oficialismo establece que mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el jueves y viernes.

Presupuesto tiene 49 miembros y tendrá una conformación muy pareja entre la LLA y el peronismo, ya que tendrá 19 LLA, 18 UxP, 4 los aliados del PRO-UCR, 4 Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal) y otros cuatro entre bloques provinciales y la izquierda.

En Legislación Penal le corresponden 12 a LLA, y otros 12 a UP, con lo cual habrá que hacer una negociación para ver como se incluyen a los bloques más pequeños para que tengan alguna representación, según reconocieron fuentes parlamentarias.

La sesión del martes 16

Tras la emisión de los despachos, la idea es tratar el Presupuesto en una sesión que se tiene previsto celebrar el martes 16 para poder enviarlo en forma inmediata al Senado, a fin para que se pueda convertir en ley como fecha tope el 30 de diciembre.

Para lograr el objetivo están coordinando la estrategia parlamentaria Menem, la jefa del bloque Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que encaró las negociaciones con una veintena de gobernadores.

En ese contexto, serán claves las negociaciones que encarará en Diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores ya que tiene 95 diputados.

Conversaciones con aliados

Por ese motivo, las primeras conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR.PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.