Solo el 27% de los usuarios de Aguas del Norte tiene medidor

En la audiencia pública realizada el viernes pasado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) surgió un dato clave para entender la estructura del servicio de agua en Salta: solo el 27% de los 345.590 usuarios de Aguas del Norte cuenta con un medidor domiciliario.

El gerente comercial de la empresa estatal, Andrés Vuceracovich, explicó que conviven dos sistemas de facturación. El primero es el sistema medido, que cobra según el consumo real y alcanza apenas a uno de cada cuatro usuarios. El segundo es el sistema no medido, en el que la tarifa se determina a partir de parámetros estimados.

Según ejemplificó Vuceracovich, para un usuario promedio que consume 25 metros cúbicos mensuales, la factura asciende a $22.970 en una zona intermedia. Ese monto equivale a 92 centavos por litro de agua, e incluye tanto el servicio de agua potable como el de cloaca.

Aguas del Norte informó también que el 77% de sus clientes recibe agua y cloaca, mientras que el 23% solo tiene servicio de agua potable.

En el camino

La baja cobertura de micromedición es una preocupación de larga data. En 2017, Aguas del Norte presentó un proyecto para instalar 100.000 medidores en Salta capital y alrededores, en el marco de lo que era el esquema nacional de participación público privada (PPP). La iniciativa incluía 70.000 equipos para nuevas conexiones y 30.000 para reemplazar medidores con más de diez años en Capital, Vaqueros y Villa Los Álamos.

Con un presupuesto estimado de 15 millones de dólares y un plazo de ejecución de dos a tres años, el plan se financiaría con capital privado. Sin embargo, tras el colapso del sistema PPP durante la crisis económica de 2018, la propuesta no avanzó.

Por qué importa

La empresa planteó históricamente que la micromedición permite un uso más eficiente del recurso. En ese entonces, desde la compañía afirmaban que un usuario con medidor puede reducir hasta un 25% su consumo. También que el objetivo no era incrementar la recaudación, sino desalentar el derroche, y que en la mayoría de los casos la tarifa medida es más económica que la renta fija.

El nivel de consumo en Salta está entre los más altos del mundo. La Organización Mundial de la Salud recomienda 50 litros diarios por persona, pero en la ciudad de Salta el promedio rondaba, cuando se intentó adquirir los medidores, los 330 litros y llega a 650 en los picos de demanda. A esto se suma un sistema con pérdidas significativas: alrededor del 40% del agua potabilizada se pierde por fugas o por falta de registro, lo que se clasifica como agua no contabilizada.

Actualización de tarifas

La empresa solicitó en la audiencia pública del viernes una actualización tarifaria del 70,5%, argumentando que la tarifa vigente solo cubre una parte de los costos operativos y que la diferencia debe ser compensada con aportes extraordinarios del Estado provincial.

Aguas del Norte informó que sus costos operativos proyectados para 2026 ascienden a $177.146 millones y presentó un detalle de infraestructura, operación, ingresos, gastos y mantenimiento, además de un plan de obras.

El presidente del Enresp, Carlos Saravia, recordó que los incrementos tarifarios están limitados por un tope equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec, un mecanismo establecido para evitar aumentos abruptos.

Revisión cada tres años

La instancia también abordó la revisión tarifaria ordinaria para el período 2025-2027, demorada desde 2024, junto con los regímenes de subsidios, el plan de contingencia para el verano y la periodicidad de estas audiencias, que el Enresp busca mantener al menos dos veces por año.

Representantes de distintos sectores señalaron que las revisiones integrales de tarifas deben realizarse cada tres años, según establece el marco regulatorio, y recordaron que la última se concretó en noviembre de 2021.

El Ente Regulador tiene ahora hasta 30 días para elaborar las conclusiones de la audiencia, revisar la documentación técnica y emitir las resoluciones que definirán la actualización tarifaria y los alcances de los planes presentados.