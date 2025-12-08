Una mujer conducía en estado de ebriedad e intentó coimear a la policía

Una joven jujeña protagonizó un escándalo mayúsculo sobre la ruta 50 cuando la policía le realizó el test de alcoholemia y el resultado confirmó que se encontraba en estado de ebriedad.

La mujer, quien iba acompañada por un hombre de 27 años, lejos de acatar la medida intentó, junto a su pareja, coimear a la Policía Vial de la provincia de Salta. Todo terminó a las 4.30 de la madrugada: primero en un escándalo para "alquilar balcones" y luego en la demora de los acusados de cohecho, además del secuestro del vehículo en el que se desplazaban.

El grave episodio de cohecho y resistencia a la autoridad, sumado a la conducción en estado de ebriedad y otras contravenciones, se registró ayer a la madrugada en el acceso sur de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Ocurrió alrededor de las 4.10, durante un control vehicular realizado en la ruta nacional 50, a la altura del kilómetro 20.

Desde Monterrico a Aguas Blancas

Según informó el medio local Norte Ya, un Renault Kangoo que se dirigía desde Monterrico (Jujuy) hacia Aguas Blancas se detuvo unos 200 metros antes del puesto de control, lo que llamó la atención de los efectivos.

Al acercarse dos policías, constataron que el vehículo era conducido por una mujer de 25 años, acompañada por un hombre de 27, aparentemente su pareja.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue de 0,62 g/l, superando el límite permitido. En ese momento, ambos intentaron ofrecer dinero para evitar la infracción y luego comenzaron a obstruir el procedimiento, negándose a colaborar, filmando a los efectivos y manifestando a viva voz: "Te voy a cagar escrachando, ustedes no me pueden retener el vehículo", entre otros insultos irreproducibles. Ante esta situación, ambos fueron demorados y se procedió al secuestro del vehículo y a la retención de la licencia de la conductora.