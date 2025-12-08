Llegó a la Catedral "Wally", el peregrino solitario de San Antonio de los Cobres

Walter Chaparro, más conocido como "Wally", llegó este viernes antes del mediodía a la Catedral de Salta después de caminar más de 160 kilómetros desde San Antonio de los Cobres. La travesía se cumplió como una promesa de fe tras el episodio de salud que atravesó su hija Martina, de dos años y medio, quien convulsionó y dejó de respirar durante un control médico el pasado 28 de noviembre, pero logró recuperarse.

El peregrino, oriundo de la capital salteña pero con familia en la Puna, inició el trayecto el martes acompañado solo de una mochila, una carpa y un carrito con provisiones. Durante el recorrido, atravesó lluvias, fuertes ráfagas de viento, bajas temperaturas y una descompensación que lo obligó a detenerse, aunque finalmente logró continuar con asistencia de amigos que colaboraron con abrigo, té caliente y agua.

Según relató, cerca de la Cuesta de Muñano fue auxiliado por un grupo de exsuboficiales retirados que se sumaron a su recorrido y brindaron apoyo logístico hasta su llegada. Chaparro agradeció especialmente a Miguel Ángel Camisay, Hugo Juárez, Daniel Cayo y Héctor Montiel, así como a vecinos de La Poma, Alfarcito y Muñano que le ofrecieron refugio ante las tormentas.

La caminata, que culminó hoy a las 11, tenía como único objetivo llegar hasta el atrio de la Catedral para agradecer. “No es sacrificio, es agradecimiento”, expresó al cruzar la puerta principal del templo, donde lo esperaban su hija y familiares. Martina, según contó, se encuentra en buen estado de salud y corrió a abrazarlo al verlo llegar.