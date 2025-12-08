Mateo tiene 5 años y necesita viajar a Buenos Aires una operación de corazón: organiza un festival solidario en Salta

En una vivienda humilde del barrio Santa Cecilia, la familia de Mateo, un niño de apenas cinco años, vive días de angustia, pero también de profunda esperanza. Desde que nació, el pequeño enfrenta una dura batalla por su salud: padece Tetralogía de Fallot, una compleja cardiopatía congénita que ya lo obligó a atravesar dos cirugías a corazón abierto. Hoy necesita una tercera intervención, urgente, para poder seguir adelante.

“Él cuando jugaba se agitaba mucho, se ponía morado, sobre todo en los labios. Lo llevamos al control y le hicieron estudios, hasta que los médicos nos dijeron que tenía que volver a operarse”, contó a El Tribuno su mamá, Antonella, con la voz quebrada por la emoción.

La primera operación fue apenas a los cinco días de vida. La segunda, cuando cumplió un año. Ahora, con apenas cinco, Mateo debe viajar nuevamente a Buenos Aires para someterse a una nueva cirugía de alta complejidad. Los gastos son imposibles de afrontar solos: cirugía, insumos, traslados, estadía y todo lo que implica acompañar a un niño tan pequeño en una situación tan delicada.

“Mateo es un nene muy alegre, muy fuerte. Siempre tiene una sonrisa, a pesar de todo lo que vivió. Nosotros hacemos todo por él, pero esta vez necesitamos ayuda”, expresó su familia.

Festival solidario para ayudar a Mateo

Con el objetivo de reunir los fondos necesarios, la familia y amigos organizaron un Festival Solidario que se realizará el:

Viernes 12 de diciembre

Desde las 23:00 horas

La Rosa Disco – Av. Paraguay 2203, Salta Capital

El evento contará con la participación de destacados artistas de la movida tropical salteña:

Vino Terapia, Willy Campero, DJ Kairuz, Lirios Colombianos, Agua y Sol, Juveniles Panda, Dany La Voz, Alta Cumbia, La Colonia Sound, Armandito, entre muchos otros.

Bono contribución: $10.000

“Será una gran noche para disfrutar, pero sobre todo para ayudar a Mateo a seguir luchando por su corazón”, expresaron los organizadores.

Cómo colaborar

Quienes no puedan asistir al festival también pueden realizar su aporte solidario a través de una transferencia:

Alias: todopormateo03

A nombre de: Elías Ezequiel Olarte

Contacto: +54 9 387 443-4980

“Cualquier ayuda, por más pequeña que parezca, suma. Todo es por la vida de nuestro hijo”, señalaron con gratitud.

Mateo espera su tercera operación con la fortaleza de un guerrero pequeño. Su familia, entre el miedo y la fe, pide a la comunidad salteña que una vez más muestre su lado más solidario para que este niño pueda seguir creciendo, jugando y soñando.