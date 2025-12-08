PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
8 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

shakira en argentina
luciernagas
Adornos de Navidad
Ablación de órganos
Catedral Basílica
Salta
Liga Profesional
Joven desaparecido
Marixa Balli
shakira en argentina
luciernagas
Adornos de Navidad
Ablación de órganos
Catedral Basílica
Salta
Liga Profesional
Joven desaparecido
Marixa Balli

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Buscan a una joven que despareció luego de viajar desde Chaco a Retiro

Liliana Evelin Machuca tiene 20 años y se encuentra extraviada desde el jueves 4 de diciembre.
Lunes, 08 de diciembre de 2025 17:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una joven de 20 años se encuentra desaparecida desde el jueves 4 de diciembre cuando viajó desde la provincia de Chaco a la Ciudad de Buenos Aires y es buscada por las autoridades.

Fuentes oficiales informaron que se trata de Liliana Evelin Machuca, una muchacha que se retiró de la facultad y se subió a un micro en Resistencia sin avisarle a su familia.

“Desde su llegada a la terminal de Retiro no se sabe nada. No hay más información hasta el momento”, consignaron las fuentes consultadas.__IP__

La Policía de la Ciudad encabeza la búsqueda de la damnificada junto a efectivos de la Policía de Chaco. En el flyer difundido se observa que la víctima fue vista por última vez el jueves pasado a las 14:20.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD