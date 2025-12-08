Javier Milei recibió al Nobel de Economía Robert C. Merton en Olivos

El presidente Javier Milei recibió en la Quinta de Olivos al economista estadounidense Robert C. Merton, reconocido mundialmente por sus aportes a la teoría financiera.

Merton fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1997, galardón que compartió con Myron Scholes. La reunión fue informada por la Oficina del Presidente, junto a una fotografía del encuentro, en la que se observa a Milei con el mameluco de YPF.

La reunión se enmarca en el interés del Gobierno argentino en validar su programa económico con figuras de prestigio internacional en finanzas.

Robert C. Merton, nacido en 1944, es una referencia global en economía financiera y es hijo del influyente sociólogo Robert K. Merton. Su carrera académica se ha centrado en impulsar la aplicación del cálculo estocástico y del control óptimo para desarrollar modelos de toma de decisiones en los mercados.

Qué hizo Robert Merton

Junto a Fisher Black y Myron Scholes, Merton es coautor del célebre modelo Black-Scholes, una herramienta que revolucionó la valuación de opciones financieras y fue fundamental para la expansión global de los mercados de derivados.

Sus desarrollos matemáticos permitieron un salto cualitativo en la precisión con la que los mercados pueden estimar precios, riesgos y comportamientos futuros.

Merton y Scholes obtuvieron el Nobel en 1997, específicamente por "elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados".

Merton y el Gobierno argentino

El vínculo de Merton con el actual gobierno argentino se estableció previamente, cuando el nobel invitó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a dar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Milei celebró este hecho en sus redes sociales en su momento, publicando un mensaje de Daza: "Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización".

Cabe recordar que, tras ganar el Nobel, Merton y Scholes se vincularon al fondo de inversión Long Term Capital Management (LTCM), el cual sufrió una pérdida multimillonaria en 1998 que requirió un rescate coordinado por los principales bancos de Wall Street antes de su cierre definitivo.