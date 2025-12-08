Clima en Salta: calor moderado y paraguas a mano según el pronóstico para esta semana

La segunda semana de diciembre tendrá jornadas con temperaturas agradables en la ciudad de Salta y localidades vecinas, pero la inestabilidad dirá presente por las noches, de acuerdo al pronóstico del tiempo. El sábado, en tanto, será el día más caluroso.

Luego del fin de semana largo y del feriado de este lunes, el sol ganará algo más de terreno empujando el termómetro hasta una máxima de 28° para este martes, una temperatura ideal para quienes disfrutan del calor sin sofocarse.

Probables lluvias por las noches

El escenario se repetirá el miércoles, calcando la máxima de 28° y registrando una mínima de 17°, según comentó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno. Sin embargo, la atención deberá volver al cielo hacia el final del día: por la noche reaparece una baja probabilidad de inestabilidad.

El jueves traerá un leve alivio térmico con un descenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 26° con cielo parcialmente nublado. Al igual que los días previos, se mantienen bajas chances de lloviznas aisladas.

Calor para el fin de semana

El cambio más notorio llegará el viernes. Será el día más fresco de la semana laboral, con una máxima que no superará los 25°. Lo más importante a tener en cuenta es el cierre de la jornada: el pronóstico indica probables lluvias por la noche, lo que podría complicar los planes al aire libre para el inicio del fin de semana.

Sin embargo, el clima dará un giro brusco el sábado. Tras la inestabilidad del viernes, el termómetro dará un salto importante y registrará el pico de calor de la semana con 31°.

Finalmente, el domingo cerrará la semana con condiciones nuevamente agradables y una temperatura máxima de 28°, ideal para actividades recreativas.

Resumen del pronóstico extendido