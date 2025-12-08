Encontraron un cuerpo en una zona cercana al río Wierna

Un hecho conmocionó este fin de semana a la zona norte de la ciudad de Salta. El sábado, cerca de las 19, un hombre que caminaba por las márgenes del río Wierna divisó lo que, a la distancia, parecía ser un cuerpo sin vida dentro de una finca cercana. Minutos después realizó el aviso al Sistema de Emergencias 911, lo que activó un amplio despliegue policial.

Cuando los efectivos ingresaron al lugar, confirmaron que se trataba de un joven de 27 años, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Los investigadores mantienen abiertas todas las líneas y continúan con las tareas periciales para determinar la mecánica del hecho.

La recuperación del cuerpo se concretó recién el domingo, debido a la complejidad del terreno y a la necesidad de contar con equipos capacitados. En el operativo trabajaron Bomberos, personal de Lacustre y buceo, y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó las intervenciones técnicas correspondientes.

La Fiscalía interviniente aguarda ahora los resultados de la autopsia y estudios complementarios para precisar el tiempo de fallecimiento, las causas y las circunstancias que rodearon la muerte.