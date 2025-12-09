El Consejo de Mayo define el informe para el Congreso

El Consejo de Mayo volverá a reunirse hoy a las 13.30 con la intención de definir los últimos detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional. Lo hará en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según varios de los consejeros, aún no hay detalles del formato con el que presentarán la síntesis final del órgano de debate que se reunió una vez por mes desde junio con la intención de convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Con excepción de la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional, ítems 5 y 9, que debido a su complejidad quedarán para más adelante, la administración libertaria busca concretar la presentación de las conclusiones finales que contemplarán las posturas de los sectores que se manifestaron en disidencia de algunos temas.

De esta forma, con la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que iniciarán el 10 de diciembre hasta el 30, Casa Rosada trabaja para aprobar durante el verano el Presupuesto 2026, las reformas laboral y del Código Penal, la Ley de Glaciares y la iniciativa que apuesta a "blindar" el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

Sin embargo, un funcionario que participó en la confección de varios proyectos aclaró que lo tratado en el Consejo de Mayo no será "necesariamente" incluido en la prórroga veraniega de las sesiones. "Aunque hay temas compartidos, son dos cosas totalmente diferentes", aclaró.

Hoy, el ministro coordinador recibirá -por última vez en el 2025- al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; a la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; a Gerardo Martínez, la CGT, y al presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Los diputados

La última reunión del Consejo de Mayo se hará un día antes de que los diputados nacionales electos que prestaron juramento en la sesión preparatoria tomen posesión de sus cargos. Con la nueva composición de la Cámara baja en funciones desde mañana, el Gobierno buscará agotar entre el martes y miércoles de la semana próxima la sanción del proyecto de Presupuesto 2026.

La idea es que el martes 16 de diciembre se arribe a los dictámenes en la comisión que volverá a ser presidida por "Bertie" Benegas Lynch, y que al día siguiente, el miércoles 17 de diciembre, la iniciativa llegue al recinto para obtener la media sanción, y ser inmediatamente girada al Senado.