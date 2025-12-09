Guardiacárcel apareció sin vida en un barrio cerca de La Merced

Una joven agente del Servicio Penitenciario Provincial de 32 años y madre de un chico de 13 fue hallada sin vida en uno de los ingresos al barrio Santa María de los Nogales, La Merced, el domingo en la mañana. Tras la noticia se fueron desencadenando una serie de contradicciones entre las personas que se hallaban junto a ella en horas de la madrugada del domingo -en una casa de barrio Limache-. La familia de la infortunada comenzó a tener dudas de lo ocurrido -según dijeron- porque las versiones de los presentes tienen contradicciones.

Según la autopsia realizada por el CIF, la causa de muerte habría sido asfixia por ahorcamiento y la data de la misma se habría establecido en las primeras horas del domingo.

También pudo saber este medio que el cuerpo de la infortunada no había sido entregado a la familia hasta anoche, por disposición judicial. Según dijeron los allegados a la mujer persisten marcadas dudas acerca de cómo se sucedieron los hechos y enormes contradicciones temporales de su pareja (mujer) y del hermano de ésta, presente en una supuesta fiesta de alcohol y otras sustancias que se celebró en barrio Limache, entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

Denuncia de la familia

Ayer, un familiar directo de la malograda guardiacárcel expresó sus dudas acerca de la muerte de Silvina V., ya que insiste que la joven no tenía problemas de ningún tipo: tenía dónde vivir, cómo alimentar y educar a su único hijo, un auto propio y una vida llena de proyectos.

El hombre, aseguró que todo se desencadenó en Limache, ya que de lo que pudo recabar de las últimas de horas de vida de su familiar y de lo que le contó la gente donde se celebró la fiesta, Silvina se fue de esa casa a dormir a las 5, porque debía ingresar a su trabajo a las 7. Uno de los habitantes de la casa, un hombre, aseguró que no había bebido, la pareja de Silvina dijo que sí estaba ebria.

En tanto, según contaron, la pareja de Silvia habría declarado que la chica se enojó y se fue en su auto, un VW Gol en hora imprecisa, pero llamativamente no se llevó sus documentos, ni su dinero, ni su celular, tampoco el carné de conducir.

Esta mujer, la pareja de la guardiacárcel, denunció al 911, a las 8 de la mañana, la desaparición de la joven. Y en pocos minutos la familia de Silvina también se enteró de esa situación, el Servicio Penitenciario habría enviado algunos agentes a buscarla.

A las 9.30, un hombre la vio colgada de un árbol en el segundo acceso al barrio Santa María, y dio aviso a la policía que ya la buscaba. El familiar de la joven Silvina dijo a este diario que el hombre que la halló dijo que la joven tocaba con los pies el piso y que al lado del árbol se hallaba el VW Gol con la puerta abierta del lado del acompañante y con la música a todo lo que da.

También deslizó que en el celular de la guardiacárcel hay mensajes hacia su pareja donde a las 5 le informa que se va a dormir. Luego, hay mensajes posteriores, pero el celular no estaba ya consigo. Para la familia de Silvina V. la muerte de la joven es más que dudosa. "No queremos aventurar nada, pero algo le pasó en ese domicilio", denunciaron.

Música y la puerta del acompañante, abierta

En tanto, oficialmente se conoció que el domingo, cerca de las 10, fue encontrada sin vida Silvina de 32 años, agente del Servicio Penitenciario, en el camino que lleva a San Agustín.

Según transcendidos, el cuerpo al ser sometido a estudios forenses habría presentado aparentes golpes.

El lugar donde hallaron el cuerpo de la guardiacárcel.

Sin embargo, como en otros tantos casos en Salta aunque nadie descartó nada, las hipótesis que se manejaron desde el minuto cero apuntaron a la posibilidad de un suicidio.

Llamativamente no se pudo explicar cómo alguien que fue a una supuesta fiesta, donde a las 5 anunció que se iba a dormir para luego presentarse a trabajar (no evidenciaba no hacerlo) haya salido de la casa de su anfitriona sola, sin sus pertenencias a un lugar que no conocía con una soga para atentar contra su vida. Además, que fuera hallada con sus pies tocando el suelo, algo que ya se pasó en otros casos aún impunes. Una cámara privada a la que tuvo acceso un familiar mostró -según denunció- que el auto ingresó al barrio a las 7.55 y que después del barrio salieron personas caminando, dijo el familiar.