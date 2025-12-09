Vecinos matan a puñaladas y a balazos a un violador

Un violento episodio tuvo lugar en las últimas horas en la localidad de bonaerense de Guernica, donde un grupo de vecinos asesinó brutalmente a un hombre de 35 años al que acusaban por la violación de un adolescente de 17 años, aunque no presentaron evidencias del hecho, por lo que la policía busca a los responsables del asesinato del hombre. Se cree que fue un grupo de familiares de un joven y vecinos del mismo.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, Sebastián Ramón Martínez, la víctima, fue asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su casa de Libertador General José de San Martín al 1000, casi en el cruce con calle 39. Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Los efectivos del Comando de Patrullas de Presidente Perón llegaron al lugar tras un llamado al 911 y descubrieron la escena del crimen.

El cuerpo ensangrentado de Martínez se encontraba en el dormitorio, con múltiples heridas a simple vista de arma blanca y de fuego.

La Policía Científica realizó peritajes en la escena del crimen y secuestró un cuchillo, un machete, una vaina servida de una pistola calibre nueve milímetros y un teléfono celular.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir cómo fue la secuencia fatal y dar con los responsables del linchamiento.

Una acusación

De acuerdo con los primeros datos surgidos en la causa, los atacantes increparon a Martínez porque lo acusaban de haber abusado sexualmente de un adolescente de 17 años, que habría ocurrido momentos antes en esa misma casa.

Algunas versiones apuntan a que uno de los participantes del linchamiento sería un joven de 23 años, primo de la presunta víctima de la violación.

Hasta el momento, los investigadores siguen adelante con las tareas para identificar y detener a los autores del brutal asesinato, que permanecen prófugos. Aunque existen ciertas certezas con respecto a quienbes pordían haber intervenido en el asesinato del hombre, ya que habría testigos que presenciaron la llegada del grupo de violentos a la casa del hombre ajusticiado.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada 1 de los tribunales de la jurisdicción, bajo la carátula de "homicidio".